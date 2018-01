Elena Fanchini choc/ "Ho un tumore, mi devo fermare. Batto il cancro e torno più forte di prima"

La discesista italiana Elena Fanchini ha annunciato di avere un tumore e doversi fermare. Purtroppo deve abbandonare il sogno olimpionico, ma è pronta ad affrontare questa dura battaglia

12 gennaio 2018 Umberto Tessier

Elena Fanchini Profilo Instagram

Annuncio shock della discesista azzurra Elena Fanchini a quattro settimane dall'Olimpiade attraverso Teleboario: "Mi devo fermare, ho un tumore. Sto effettuando tutti gli esami del caso presso la clinica Humanitas, mi curerò, e la mia intenzione è quella di tornare il prossimo anno a sciare". Elena, a quattro settimane esatte dai Giochi Olimpici di Pyeongchang cui avrebbe di certo partecipato grazie all’ottimo inizio di stagione, deve così abbandonare il sogno di una medaglia a cinque cerchi. La sciatrice dovrà vincere la gara più importante della sua vita e lo farà con tutte le sue forze. La sorella Nadia Fanchini, rientrata in pista lo scorso dicembre dopo l’ennesimo infortunio di una carriera travagliata, correrà anche per lei. Qualche malessere nelle festività natalizie aveva preoccupato l’atleta e la sua famiglia: gli accertamenti clinici hanno evidenziato una neoplasia di basso grado che potrà essere curata.

LE PAROLE DELLA FANCHINI SU INSTAGRAM

Attraverso Instagram Elena Fanchini aveva confermato ai suoi tifosi di doversi fermare: "A tutti é capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova. La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida, una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non é facile perché penso a tutti i sacrifici, alla fatica, agli obiettivi della stagione, alle olimpiadi e ai miei sogni. Tutto scivola via come pioggia. Questa é la vita, non sai mai cosa può succedere, ma io non mi arrendo, affronto questa nuova sfida con tanta forza e coraggio per tornare più forte e realizzare i miei sogni". Tutti noi le siamo vicino con la convinzione di rivederla l'anno prossimo sulle piste da sci e combattere per la vittoria. I veri guerrieri si rialzano sempre più forti di prima grazie ad una tempra speciale ed Elena Fanchini è una guerriera che non vuole arrendersi.

© Riproduzione Riservata.