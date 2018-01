PSG, Thiago Silva contro Cavani e Pastore/ Caos a Parigi: "mettono in difficoltà il gruppo"

Caos al PSG: Thiago Silva si scaglia contro Cavani e Pastore. Il capitano brasiliano rimprovera i due sudamericani, rei di aver ritardato il rientro dalle vacanze

12 gennaio 2018 Fabio Belli

Thiago Silva sgrida i compagni al PSG (foto LaPresse)

Avere tanti campioni in rosa è motivo di orgoglio e di grandi ambizioni, ma spesso è difficile gestire uno spogliatoio ricco di grandi personalità e, al tempo stesso, un po’ capricciose. E’ quel che sta accadendo al Paris Saint Germain, dove da diversi mesi i big della squadra si lasciano andare a comportamenti non impeccabili. Come Cavani e Neymar, che a inizio stagione si sono litigati il diritto di battere i calci di rigore. Proprio l’uruguaiano, assieme al connazionale Pastore, è rientrato in ritardo dal Sudamerica dalle vacanze di Natale, e la cosa ha scatenato l’ira non solo del club, ma anche dei compagni di squadra. Su tutti il difensore Thiago Silva, che pur essendo brasiliano era regolarmente rientrato e in campo nel match di Coppa contro l’Amiens. E Thiago Silva ha esplicitamente sottolineato come il ritardo dei due campioni sia una mancanza di rispetto, anche se secondo il centrale brasiliano il caso di Pastore può essere parzialmente spiegabile, perché a sua opinione il centrocampista ha chiesto di essere ceduto.

PASTORE: "NON HO CHIESTO DI ESSERE CEDUTO"

Thiago Silva è il capitano del Paris Saint Germain e le sue parole hanno avuto ovviamente un peso importante, anche perché il difensore non ha avuto timore di riprendere quelli che sono due grandi campioni come Cavani e Pastore. “Alcune persone dovrebbero pensare di più alle conseguenze di certe azioni. È stata una cosa negativa per tutta la squadra anche se c’è differenza tra i due casi. Credo che Pastore abbia chiesto al club di essere ceduto e credo anche che alla fine le due parti non abbiano trovato un accordo. L’importante adesso è restare concentrati perché è la cosa più importante per la squadra” Queste le parole di Thiago Silva che sono state però smentite dallo stesso Pastore, con l’ex Palermo che ha spiegato di voler terminare la carriera a Parigi e di non aver nessuna intenzione di essere ceduto. “Non ho mai parlato con Thiago Silva dei miei problemi o del mio futuro e non ho messo nessuno sotto pressione, non è il mio stile. Lui non sa qual è il problema che mi ha fatto arrivare in ritardo”, questa la risposta un po’ piccata di Pastore.

