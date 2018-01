RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato: c'è l'accordo col giocatore, ultima parola al Barça

Rafinha si avvicina all'Inter. Le ultime news di calciomercato rivelano l'accordo tra i nerazzurri e il giocatore. La palla passa al Barcellona, che si è preso del tempo per decidere.

Spalletti spera in Rafinha (lapresse)

RAFINHA PIU' VICINO ALL'INTER

L'Inter si avvicina a Rafinha, dopo l'accordo raggiunto col giocatore proprio in queste ultime ore. Il club meneghino ha presentato un'offerta per il prestito al Barcellona, con diritto di riscatto fissato attorno ai venti milioni di euro. Una cifra che non sembra convincere del tutto il club blaugrana, che deve fare i conti con la volontà di Rafinha di lasciare la Spagna. Nei pensieri del giocatore c'è soltanto l'Inter, per questo motivo i suoi agenti hanno fatto visita ai dirgenti presenti in sede per ribadire la volontà del proprio assistito. La palla passa al Barcellona, che si prenderà qualche giorno per prendere una decisione sull'offerta dell'Inter. I nerazzurri restano alla finestra, desiderosi di conoscere la decisione del club spagnolo. Luciano Spalletti spera che tutto vada per il verso giusto, vuole Rafinha per rinforzare il proprio centrocampo. Il giocatore del Barcellona è fermo dallo scorso aprile per un problema fisico, ha ripreso ad allenarsi nelle ultime settimane e adesso spera di poter ritrovare la forma migliore in un campionato pur sempre prestigioso come quello italiano.

