Real Madrid/ Zinedine Zidane: "Sono stufo di sentir dire che le cose vanno male, lo fate per vendere di più"

Il tecnico francese del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Villarreal. Tante le critiche ricevute dopo i risultati negativi

12 gennaio 2018 Umberto Tessier

Kroos e Sergio Ramos La Presse

Momento non facile quello del Real Madrid di Zinedine Zidane che sembra ormai tagliato fuori dalla corsa per la vittoria finale della della Liga essendo al quarto posto in graduatoria a sedici punti dalla capolista Barcellona. Nonostante una gara da recuperare, il distacco sembra davvero ampio da colmare. Il tecnico francese ha espresso il suo punto di vista in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal: "Tutto ciò che si dice adesso del Real è negativo ma non è così, non la vedo in questo modo, dobbiamo tirare fuori le cose positive. Sono stufo di sentir dire che al Real le cose vanno male. È sbagliato dirlo, ma so anche che parlare male del Real fa vendere di più. Non è la mancanza di gioco che manca, ma la continuità. Vincere due partite di fila è importante ma ultimamente ci riesce difficile".Il Real è vivo, accetto le critiche ma dico anche che ci sono cose positive in questa squadra. Quello che vogliamo recuperare è la regolarità e per recuperare l'energia positiva è necessario che ognuno di noi metta qualcosa in più perché la situazione lo richiede".

REAL MADRID E IL SOGNO NEYMAR

Il Real Madrid, che ultimamente non brilla sotto l'aspetto del gioco e dei risultati, è a caccia del colpo capace di risollevare il morale della piazza. Voci di mercato parlano di un interesse per Mohamed Salah del Liverpool e di Eden Hazard, funambolo belga che veste la maglia del Chelsea. Entrambi però sembrano aver declinato già l'eventuale proposta degli spagnoli. Salah ha infatti affermato di essere felice al Liverpool mentre Hazard dovrebbe rinnovare presto con il Chelsea. Il Real Madrid non mette a segno un grande acquisto da tempo e, secondo 'Marca', a giugno ci sarà l'assalto a Neymar per un'operazione da 400 milioni di euro. Difficilmente Al Khelafi si priverà del funambolo brasiliano che sogna di vincere la Champions League con la casacca dei parigini. Bisogna anche considerare l'esborso economico notevole per portarlo nella capitale parigina, ma nel calcio di oggi tutto può accadere.

