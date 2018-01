SINISA MIHAJLOVIC/ Tapiro d'oro a Striscia la Notizia: quale sarà il suo futuro?

Sinisa Mihajlovic, Tapiro d'oro a Striscia la Notizia: “Il Torino ora vince? Sto diventando una mezza s...”. Il tecnico serbo poi punge il presidente Urbano Cairo per l'esonero...

12 gennaio 2018 - agg. 12 gennaio 2018, 18.58 Umberto Tessier

Sinisa Mihajlovic, allenatore Torino - LaPresse

Quale sarà il futuro di Sinisa Mihajlovic? Potremo scoprirlo stasera durante l'appuntamento con Striscia la Notizia quando Valerio Staffelli gli consegnerà il Tapiro d'oro. Dalle anticipazioni abbiamo sentito che il tecnico è stato molto ironico dopo aver ricevuto questo premio un po' particolare non sempre da tutti accettato. La domanda lecita che viene da farsi è quale sarà il suo futuro, con Sinisa Mihajlovic che ha dichiarato scherzosamente di voler iniziare a fare uno sport di contatto come il pugilato. Difficile capire se si tratti di una trovata scherzosa del tecnico oppure se Sinisa Mihajlovic tornerà su una panchina molto presto. Ovviamente la sensazione è che la carriera da tecnico ripartirà davvero molto presto con la possibilità di vedere Sinisa Mihajlovic magari su un'altra panchina del nostro campionato. Stasera appuntamento comunque con Striscia la Notizia per capirne qualcosa di più. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL TAPIRO D'ORO DA STRISCIA E LE SUE PAROLE

L'ex tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic il cui posto è stato preso da Walter Mazzarri, è stato nuovamente "attapirato". Il tecnico serbo stasera sarà raggiunto dall'inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli che gli consegnerà il Tapiro d'oro per il recente esonero. Il tecnico serbo ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da tuttosport, spiegando di essere amareggiato per un motivo in particolare: "Vorrei ringraziare il presidente perché mi ha dato la possibilità di allenare il Torino. Mi spiace, però, che non mi abbia chiamato direttamente lui per comunicarmi l’esonero". Il discorso si sposta poi sulla Var e sul futuro prossimo di Sinisa Mihajilovic: "Noi siamo stati sfortunati perché gli arbitri, anche rivedendo gli episodi, confermavano gli errori. Fa pensare un po’ male. Sto diventando una mezza sega. Arriva un allenatore nuovo che in un giorno cambia giocatori, sistema di gioco, e vince 3-0! Inizierò a fare pugilato, mi piacciono gli sport di contatto".

DALL'ESONERO AL MILAN A QUELLO DI TORINO

Ricordiamo che Sinisa Mihajlovic, prima di approdare al Torino, ha guidato il Milan. Il 16 giugno 2015 è diventato firmò un contratto biennale e subentrò all'esonerato Filippo Inzaghi. Conquista la finale di Coppa Italia ma, a seguito della sconfitta casalinga 1-2 contro la Juventus in campionato, giunta al culmine di una serie di prove negative con 5 partite consecutive senza vittorie, il 12 aprile 2016 viene esonerato e sostituito da Cristian Brocchi. La sua avventura al Torino inizia il 25 maggio del 2016 subentrando a Gian Piero Ventura. Esordisce sulla panchina granata il 13 agosto 2016 allo Stadio Olimpico Grande Torino con la vittoria interna per 4-1 sulla Pro Vercelli nel terzo turno di Coppa Italia. Alla fine dellgirone di andata sigla il record di punti dell'era Cairo , ma un girone di ritorno meno brillante garantisce al Torino la nona posizione complessiva, con il sesto attacco (71 gol fatti) e la quart'ultima difesa (66 gol subiti). Il 4 gennaio 2018, all’indomani della sconfitta per 2-0 con la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, viene esonerato.

