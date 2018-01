Sydney 2018/ Diretta Fognini Medvedev, Camila Giorgi Kerber streaming video tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Sydney 2018: Fognini Medvedev, Giorgi Kerber streaming video e tv. Le due semifinali con gli italiani in campo si giocano tra la notte e la mattina di venerdì 12 gennaio

12 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sydney 2018: Fabio Fognini è in semifinale (Foto LaPresse)

Fognini Medvedev e Giorgi Kerber sono le due semifinali che riguardano gli italiani nel torneo di tennis Sydney International 2018: gli orari dicono che Fabio scenderà in campo non prima delle ore 4:00 della mattina italiana, mentre Camila sarà impegnata non prima delle 8:00. Se per la maceratese l’ora potrebbe comunque essere questa, il match di Fognini dipenderà dalla durata della sfida precedente, la prima semifinale femminile tra Daria Gavrilova e Ashleigh Barty che prenderà il via alle ore 14:00 locali (la differenza con il nostro fuso orario è di 11 ore). Ad ogni modo per Fabio Fognini e Camila Giorgi c’è una grande occasione: aprire la stagione 2018 con una finale importante, soprattutto per la nostra rappresentante del torneo Premier che sta giocando divinamente e ha già messo in fila due grandi vittorie. La finale a Sydney rappresenterebbe il punto più alto della carriera e, di conseguenza, sarebbe un bel biglietto da visita verso una stagione che dovrà rappresentare il definitivo salto di qualità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO SYDNEY 2018

Doppio appuntamento in diretta tv per il Sydney International 2018: il torneo maschile è trasmesso su Eurosport 2, e dunque potrà essere seguito anche in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Il torneo femminile è invece sulla web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del vostro televisore; anche in questo caso sarà possibile seguire le partite in diretta streaming video, senza costi e visitando il sito ufficiale dell’emittente che trovate all’indirizzo www.supertennis.tv.

FOGNINI MEDVEDEV

Non sarà un impegno semplice per Fabio Fognini, che però ha ottime possibilità di raggiungere la finale: rispetto a Daniil Medvedev ha 9 anni in più e dunque un certo bagaglio di esperienza che può mettere in campo. Già nel 2017 il sanremese aveva dimostrato in un certo modo di essere riuscito a svoltare da una stagione pessima: a luglio ga vinto il quinto torneo in carriera (a Gstaad) mentre in ottobre ha raggiunto la finale a San Pietroburgo venendo però sconfitto da Damir Dzumhur. Due finali raggiunte con un titolo sono lo stesso bilancio del 2016, ma nell’ultima stagione Fognini ha sicuramente giocato meglio e messo da parte i soliti atteggiamenti sopra le righe; non a caso è tornato a giocare il terzo turno a Wimbledon dopo tre anni, mentre a Roma si è preso una grande vittoria contro Andy Murray che all’epoca era il numero 1 Atp. Medvedev è attualmente numero 84 al mondo, ma in forte crescita; alle Next Gen Finals ci è arrivato solo per qualche forfait, ma ha comunque centrato la semifinale battendo Khachanov e Donaldson. Il fatto che si giocasse con il Fast4 Tennis rimanda un bilancio effettivo sulla bontà di questo giocatore, che è comunque già stato nei primi 50 della classifica mondiale e lo scorso anno per la prima volta ha disputato tutti gli Slam - superando un turno a Wimbledon - e ha raggiunto la finale di Chennai a gennaio.

GIORGI KERBER

Se questo match si fosse giocato pochi mesi fa, probabilmente Camila Giorgi sarebbe stata la chiara favorita: il 2017 di Angelique Kerber è stato orribile, la tedesca arrivava da due Slam vinti con tre finali giocate, un livello di dominio difficilmente ripetibile e il numero 1 del ranking strappato a Serena Williams che lo deteneva da oltre tre anni. Che potesse mantenere questo livello lo pensavano in pochi, che vincesse pochissimi match e fosse costantemente in difficoltà era invece una possibilità remota che però si è arrivata. Prossima ai 30 anni, la tedesca si è presentata nel 2018 vincendo tutti i singolari di Hopman Cup e a Sydney ha messo in scena la sua miglior versione (o quasi) battendo Venus Williams e facendo fuori in maniera netta Dominika Cibulkova. La Giorgi però ha anche fatto meglio: il capolavoro vero è stato quello contro Karolina Pliskova ma anche Agnieszka Radwanska, al netto del calo sensibile e dell’attuale ranking (numero 28) non è una giocatrice abituata a crollare come ha fatto contro la maceratese. La quale in carriera è ferma al titolo del giugno 2015, sull’erba di s’Hertogenbosch; da allora ha disputato solo un’altra finale (a Katowice, terza consecutiva nella città polacca) e in totale dunque ha disputato cinque partite per un titolo Wta. Come dicevamo prima, le possibilità di arrivare in alto e competere davvero per i grandi tornei le ha sempre avute, ma non è mai stata aiutata da costanza, mentalità vincente e probabilmente dalle scelte che lei o chi per lei ha preso nel corso della carriera. Il titolo a Sydney lo merita per come sta giocando; dovesse arrivare sarebbe un grande traguardo ma probabilmente non sposterebbe di molto tutte le riflessioni sulla Giorgi, che dovrà poi affermarsi nel lungo periodo e non solo per una settimana.

© Riproduzione Riservata.