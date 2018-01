Busto Arsizio Modena/ Streaming video e diretta tv, orario e risulta live (Serie A1)

Diretta Busto Arsizio Modena: info streaming video tv del match, anticipo della 14^ giornata di Serie a1. Le farfalle di nuovo in campo dopo il successo in Cev Cup con Brcko.

13 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Busto Arsizio Modena (da Facebook ufficiale)

Busto Arsizio-Modena, diretta dagli arbitri Marco Braico e Andrea Pozzato, è la partita di volley programmata per oggi sabato 13 gennaio alle ore 20.30 e valida nella 14^ giornata della Serie A1. Le farfalle di Mencarelli tornano a giocare in casa dopo aver agilmente strappato la vittoria al Brcko nell’ultima della Cev Cup. La sfida di questa sera al Pala Yamamay si annuncia però un match di tutt’altro genere rispetto a quello contro le bosniache e dove alle biancorosse verrà chiesto molto di più. Di fronte infatti avranno la squadra della Liu jo che, benché registri una prima di stagione al di sotto delle aspettative, è di ritorno da una bella vittoria su Bergamo che ha risollevato il clima in casa di Fenoglio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I MATCH

Segnaliamo che la partita tra Busto Arsizio e Modena sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 con il fischio d’inizio al canale Raisport +, il punto di riferimento per tutti gli appassionati. Sarà ovviamente garantita anche la diretta video streaming del match tramite il servizio gratuito raiplay.it

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI BUSTO ARSIZIO

Non è certo un periodo semplice per la squadra di Mencarelli specialmente sul suolo nazionale: se in Europa solo pochi giorni fa le farfalle hanno vinto nuovamente per 3-0 strappando al Brcko la qualificazione agli ottavi di Cev cup, non va così bene in casa. Busto Arsizio, dopo aver recuperato un pass in extremis per la Final Four di Coppa Italia (proprio a Modena), sta vivendo un momento di difficoltà in campionato. Nella Serie A1 sono state ben tre i KO rimediati di fila, di cui ben due maturati solo al tie break: ecco perchè la sfida contro Modena di questa sera non andrà presa sotto gamba. La formazione di Mencarelli ha bisogno di ritrovare non solo la vittoria ma soprattutto la lucidità nei momenti più intensi del match: staremo a vedere.

QUI MODENA

Anche per Modena ovviamente si tratta di un banco di prova fondamentale: dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative le bianconere stanno finalmente alzando la testa e questo anche grazie a Marco Fenoglio. La Liu Jo infatti ha accolto alla panchina il tecnico di Cuneo solo lo scorso 5 dicembre (che ha preso il posto di Marco Gaspari) e da allora la squadra emiliana è apparsa decisamente più brillante. Per gli ultimi impegni va detto che dopo il KO con Scandicci, Modena ha subito trovato la vittoria con Bergamo per 3-0: un ottimo biglietto da visita quindi per la formazione oggi ospite al Pala Yamamay.

© Riproduzione Riservata.