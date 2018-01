Dakar 2018/ Diretta streaming video: orario, classifiche e percorso (7^ tappa La Paz-Uyuni)

Diretta Dakar 2018, info streaming video e tv. Dopo il riposo si torna a correre nella 7^ tappa attesa in Bolivia, dove si costeggerà anche il Salar de Uyuni.

13 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Dakar 2018 - 7^ tappa (LaPresse)

Dopo il primo e unico giorno di riposo previsto dal programma ufficiale, ecco che la Dakar 2018 fa tappa in Bolivia: la 7^ tappa di oggi sabato 13 gennaio sarà la prima che verrà percorsa tutta sul territorio boliviano. Oggi tutti i concorrenti delle 5 categorie di veicoli iscritti (moto, quad, auto, camion e sxs) si muoveranno da La Paz, dove si è riposato per un giorno e arriveranno a Uyuni: ormai la lista di partecipanti si sta sempre più assottigliano e la competizione si va sempre più rovente man mano che ci avvicina al traguardo finale. Prima però di vedere nel dettaglio il percorso previsto per oggi ricordiamo che secondo il fuso italiano la 7^ tappa si accenderà verso le ore 15.00: come al solito sono state previste partenze scaglionate per i 5 tipi di veicoli in gara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Anche in vista di questa 7^ tappa della Dakar 2018 ricordiamo che alla storica competizione è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Bolivia, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

IL PERCORSO

La settima tappa di certo non si annuncia semplice, anche se arriva dopo un giorno di riposo: dalle imprevedibili dune che hanno fatto cadere in fallo Loeb e Villas Boas, si passa agli altopiani della Bolivia, difficili da interpretare. Da non dimenticare che ora il chilometraggio comincerà sensibilmente ad aumentare e i partecipanti non avranno sempre a disposizione il proprio team di assistenza. La 7^ tappa quindi partirà da La Paz e arriverà a Uyuni al termine di una marcia di 725 km di cui 425 saranno di Prova Speciale. Tre i punti di controllo previsti nella SS e tre i punti di rifornimento previsti lungo tutto il percorso che attraverserà il Lago Uru Uru e costeggerà il deserto di sale del Salar De Uyuni, il più esteso al mondo. Benchè il terreno quindi sia principalmente terroso e sabbioso non vanno dimenticate le difficoltà date dall’altitudine: si partirà a un’altezza di 3750 metri e si toccheranno pure i 3900 metri slm.

© Riproduzione Riservata.