Diretta Formula E/ Streaming video e tv: gara, classifica, vincitore e podio (Gp Marocco 2018)

Diretta Formula E, Gran Premio Marocco 2018: streaming video e tv, gara, classifica, vincitore e podio. Dopo oltre un mese torna l'appuntamento con il circus, oggi siamo a Marrakech

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Formula E, Gp Marocco 2018 (Foto LaPresse)

Il Gran Premio del Marocco 2018, sul circuito di Marrakech, rappresenta il terzo appuntamento con la stagione di Formula E 2017-2018: l’EPrix, questo il nome ufficiale delle corse di questo campionato, si apre di fatto alle ore 13:00 di sabato 13 gennaio quando assisteremo alle qualifiche. Alle ore 17:00 prenderà il via la gara; al momento la stagione ha vissuto troppe poche gare per pensare di fare un bilancio dettagliato dei favoriti, basti pensare che abbiamo già avuto due vincitori diversi e che anche considerando la pole position e il giro veloce (che portano punti per la classifica e dunque non vanno snobbati) l’unico nome che si sia ripetuto nella due giorni di Hong Kong è quello di Felix Rosenqvist, lo svedese della Mahindra Racing che è scattato davanti a tutti nella seconda gara della stagione ed è riuscito a vincerla. Dunque, capire cosa ci attenda è davvero complicato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Saranno come sempre Italia 1 e Italia 2, i canali Mediaset, a trasmettere la diretta tv dell’EPrix del Marocco 2018: in particolare Italia 2 trasmetterà sia le qualifiche che la gara, mentre Italia 1 manderà in onda soltanto il Gran Premio vero e proprio e dunque qui l’appuntamento sarà alle ore 17:00. Ricordiamo che su Video Mediaset sarà possibile seguire il sabato di Formula E in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Come dicevamo, c’è grande equilibrio nel Mondiale di Formula E 2017-2018: a Hong Kong si sono disputate due gare ravvicinate e la vittoria è andata prima al britannico Sam Bird e poi allo svedese Felix Rosenqvist. Il quale si era anche preso la pole position, ma in quella che possiamo considerare gara-1 era arrivato quattordicesimo e dunque non aveva preso punti (il sistema dei punteggi ricalca quello della Formula 1 per quanto riguarda i piazzamenti in pista). Questo è il motivo per cui il pilota della Mahindra Racing si trova in terza posizione in classifica: davanti a tutti c’è lo stesso Bird, mentre al secondo posto insegue con sole due lunghezze di distanza Jean-Eric Vergne, secondo nella prima gara e quarto nel secondo EPrix.

A podio - seconda piazza - è arrivato anche lo svizzero Edoardo Mortara, ma nelle prime posizioni quello che possiamo vedere è che nessun pilota è riuscito ad avere troppa continuità tra una gara e l’altra, e stiamo parlando dello stesso circuito; questo significa che nel corso della stagione di Formula E potremo aspettarci tante cose e continui cambiamenti di scenario, soprattutto perchè le macchine partono sostanzialmente sullo stesso piano - questa è la grande novità del circus e quello che divide appassionati e addetti ai lavori - e quindi, almeno sulla carta, risulta anche difficile stabilire se una scuderia sia favorita sull’altra in termini generali. Il pilota conta molto, e da un giorno con l’altro le sue prestazioni potrebbero calare: per questo motivo anche qui in Marocco seguiremo qualifiche e gara con grande attenzione e incertezza su quello che potrebbe essere l’esito.

© Riproduzione Riservata.