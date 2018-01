Discesa libera Wengen/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del Mondo di sci uomini)

Diretta Discesa libera Wengen: info streaming video e tv. Azzurri di nuovo sulla Lauberhorn dopo la combinata di ieri: è di nuovo duello con i norvegesi?.

13 gennaio 2018 Michela Colombo

Dominik Paris (LaPresse)

Dopo la combinata avvenuta ieri, la Coppa del Mondo di sci maschile non si sposta da Wengen. Oggi sabato 13 gennaio 2018 è infatti attesa la discesa libera, che chiaramente si volgerà nella ben nota pista di Lauberhorn, tra le più note per questa particolare disciplina e protagonista ovviamente ieri della combinata. Pur facendo i conti con quanto accaduto ieri sempre sulla neve rossocrociata, va detto che i protagonisti più attesi ovviamente saranno i norvegesi e con loro pure gli azzurri: si prospetta un nuovo duello dopo quanto visto sullo Stelvio a fine dicembre. Vediamo subito quindi come tutti gli appassionati potranno seguire la discesa, che avrà inizio secondo il programma ufficiale della Fis alle ore 12.30, proprio dopo la difesa femminile a Bad Kleinkirchheim.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PROVA

Segnaliamo che l'appuntamento di Wengen per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose sulla neve svizzera (www.fis-ski.com).

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Pare forse curioso da dire ma il protagonista più atteso a Lauberhorn oggi è il vento: Wengen come molte altre locali della zona da tempo sono sotto attacco di forti venti che nei giorni scorsi hanno soffiato fino anche ai 200 km orari, cancellando diverse prove di allenamento tra cui la prima cronometrata della discesa di oggi. Tolti i guai dovuti alle condizioni ambientali (oltre il vento hanno preoccupato anche le alte temperature), vediamo chi potrebbero essere i veri protagonisti di questa prova di discesa libera. Qui ovviamente andare di nuovo in sci il duello tra Italia e Norvegia: ci attendiamo grandi cose quindi da Dominik Paris come da Svindal e Jansrud. Con loro però occhio anche il padrone di casa Beat Feuz, oltre agli altri azzurri Innerhofer e Peter Fill che ovviamente hanno tanta voglia di mettersi nuovamente in mostra.

