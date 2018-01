FIGC, ELEZIONI PRESIDENTE / I Dilettanti candidano Sibilia: "Rappresento la novità e ho il 34% dei voti"

La Lnd punta tutto su Sibilia: "Serve un atto di responsabilità di tutti, non solo nostro". Le elezioni si terranno il prossimo 29 gennaio.

FIGC, elezioni nuovo presidente (lapresse)

FIGC, ELEZIONI PRESIDENTE: SIBILIA CANDIDATO

Cosimo Sibilia è il candidato all'unanimità per le prossime elezioni della Figc, in programma il 29 gennaio 2018. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti è sicuro di farcela e ha le idee molto chiare, vuole portare un'aria fresca e tante novità. "Se volete il nuovo, io sono il nuovo: sono in questo mondo soltanto da un anno e ho ottenuto risultati straordinari" ha dichiarato all'assemblea in corso all'Holiday Inn Rome Parco dei Medici. "Noi diamo rispetto a tutti ma vogliamo il rispetto di tutti. Perché la Lnd rappresenta il 34% del Consiglio federale e merita rispetto". Cosimo Sibilia è un fiume di parole, durante il suo intervento ha snocciolato i tanti buoni propositi per raggiungere tutti gli obiettivi prefissi. La parola d'ordine per il presidente è la compattezza: "Serve un gioco di squadra e noi ce ne intendiamo visto che abbiamo oltre 60mila squadre" ha concluso. Infine la promessa solenne di dedicarsi alla causa con massimo impegno, nel caso in cui dovesse essere eletto come presidente Figc.

