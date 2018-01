Federica Brignone/ Vittoria nel Super G di Bad Kleinkirchheim: strepitosa la sciatrice azzurra

Federica Brignone, vittoria nel Super G di Bad Kleinkirchheim: strepitosa la sciatrice azzurra. Grande successo per l’atleta italiana, che batte le avversarie con un tempo incredibile

Federica Brignone, sciatrice italiana - LaPresse

Torna sul gradino più alto del podio la nostra sciatrice italiana, Federica Brignone. La 27enne meneghina ha infatti chiuso in prima posizione il Super G, nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci, che si è tenuto stamane in Austria, presso la Franz Klammer di Bad Kleinkirchheim. La Brignone ha fermato il tempo sul minuto, nove secondi e 80 centesimi, staccando di 18 centesimi la svizzera Lara Gut e di 48 centesimi l’austriaca Huetter. Una prova praticamente perfetta quella della nostra sciatrice, come confermato anche dal fatto di essere stata l’unica, insieme alla Gut, a scendere sotto il muro del minuto e dieci secondi. «Era una pista tosta da lasciare andare perché oggi lo sci sbatteva e bisognava scendere senza mettere di traverso lo sci – le parole della Brignone - sono stata brava nonostante qualche errorino nella parte alta anche perché ultimamente ho fatto pochi giorni di supergigante».

QUINTA LA FANCHINI

Per la Brignone si tratta del secondo successo in questa Coppa del Mondo 2017-2018 dopo la vittoria nel gigante di Lienz dello scorso 27 dicembre. La sciatrice ha inoltre vinto per la seconda volta in carriera un super G dopo aver trionfato a Soldeu, in Andorra, nel febbraio 2016. Quella di oggi è infine la settima vittoria assoluta in carriera in Coppa del Mondo. Una menzione speciale va anche a Nadia Fanchini, che ha chiuso la sua prova con un ottimo quinto tempo, staccata di 98 centesimi dalla connazionale. Nadia ha rivolto il pensiero alla sorella, che ieri ha annunciato di essere malata di cancro: «Questi giorni ero veramente sotto pressione – ha detto l’atleta a fine gara - continuo a lottare anche per mia sorella Elena, me l’ha chiesto e lo farò. Logico che manca, è difficile. Ma supereremo tutto come abbiamo sempre fatto».

© Riproduzione Riservata.