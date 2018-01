Incidente Paolo Rosi/ Cade con lo scooter: gravissimo trauma al piede per l’ex Fiorentina e Samp

Un pallone da calcio - LaPresse

Brutto incidente per l’ex calciatore Paolo Rosi. Il 64enne era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto. Il tutto è avvenuto nella giornata di martedì, nei prossimi di Montignoso in via dei Cipressi, località toscana vicino a Forte dei Marmi. L’ex centrocampista di Fiorentina, Sampdoria e Vicenza, vive e gestisce nella prestigiosa località balneare uno stabilimento marittimo, il Bagno Giuliana, e non è in pericolo di vita. I medici sono comunque preoccupati dalle condizioni del piede, che nello scontro ha subito un gravissimo trauma e che è già stato sottoposto ad intervento chirurgico, un’operazione molto delicata. Rosi è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Massa, e i medici stanno tenendo sotto controllo le condizioni fisiche dello stesso.

LA VITTORIA IN COPPA ITALIA

Rosi ha vinto in carriera la Coppa Italia del 1975 con la maglia della Fiorentina, un trofeo che lo ha visto tra l’altro protagonista, tenendo conto del fatto che il gol vittoria in finale contro il Milan fu segnato proprio dall’ex centrocampista. Nel Vicenza, invece, ha giocato con Paolo Rossi, mentre fra le fila blucerchiate è stato compagno dell’attuale allenatore dello Zenit di San Pietroburgo, Roberto Mancini. Molti i messaggi d’affetto nei confronti dell’ex calciatore, appena si è sparsa la notizia dell’incidente, in particolare dalla Fiorentina, società che è rimasta molto vicina al 64enne. Rosi è infatti molto amico dell’ex star della Viola, Giancarlo Antognoni, nonché di Carlo Bresciani, attuale allenatore del Viareggio. La speranza, ovviamente, è che Rosi possa uscire dall’ospedale il prima possibile.

