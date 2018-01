Inter Bologna Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Bologna Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Dopo la vittoria in Supercoppa i nerazzurri si tuffano nuovamente nel campionato

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Bologna Primavera (Foto LaPresse)

Inter Bologna Primavera, partita che sarà diretta dall’arbitro Daniele De Santis, si gioca alle ore 13:00 di sabato 13 gennaio ed è uno degli anticipi nella quindicesima giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Una partita che sulla carta non ha storia: l’Inter è una delle due capolista del girone unico (insieme all’Atalanta) e ha come obiettivo quello di qualificarsi direttamente alla fase finale del torneo, quella in cui si assegna lo scudetto. Il Bologna invece è penultimo: alle sue spalle c’è solo la Sampdoria e dunque i felsinei corrono per salvarsi, traguardo sicuramente possibile ma solo se la squadra riuscirà a cambiare passo. Ci sono 17 punti tra le due sfidanti di oggi, e siamo in casa dei nerazzurri: difficile ipotizzare un risultato che non sia una vittoria dell’Inter, ma il campionato Primavera può nascondere sorprese ad ogni giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Bologna Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale accessibile a tutti al numero 60 del vostro televisore; disponibile anche la diretta streaming video sul sito www.sportitalia.com – senza costi aggiuntivi – mentre gli abbonati al bouquet satellitare di Sky potranno assistere alla partita, sempre su Sportitalia, dal numero 225 del loro decoder.

IL CONTESTO

L’Inter è imbattuta in campionato da fine ottobre, quando è caduta sul campo del Genoa; da allora ha messo insieme cinque vittorie e due pareggi, riuscendo a rimanere in testa e con un vantaggio utile sul terzo posto – così da accedere direttamente alla fase finale, qualificazione immediata riservata alle prime due della classifica. La delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata proprio contro l’Atalanta, è stata mitigata dalla vittoria in Supercoppa: finalmente i nerazzurri sono riusciti a battere la Roma e hanno messo in bacheca un altro trofeo. In più, a febbraio giocheranno il playoff della Youth League: sono l’unica italiana rimasta in corsa in Europa. Per il Bologna un campionato decisamente complicato: in trasferta i rossoblu hanno centrato appena 6 punti – una sola vittoria – e, se la difesa in qualche modo tiene (lo stesso numero di gol incassato in casa), l’attacco fatica tantissimo e in sette partite ha segnato appena 6 reti. Il Bologna non vince da quattro partite: dopo il 4-0 al Genoa ha perso tre volte consecutive, poi ha se non altro spezzato la striscia negativa con un bel 2-2 interno contro la Fiorentina. Ovviamente per salvarsi servirà di più, ma adesso arriva un periodo complicatissimo perché dopo l’Inter ci saranno le sfide contro Juventus, Verona, Milan, Roma, Chievo e Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA PRIMAVERA

Stefano Vecchi deve fare a meno di Zaniolo, miglior marcatore della squadra: il numero 10 è squalificato, dunque alle spalle delle due punte dovrebbe giocare un calciatore adattato. Due le soluzioni più probabili: Rover o Emmers, mentre Odgaard e Pinamonti – disponibile vista la sosta di Serie A – dovrebbero essere le due punte. A centrocampo Rada farà da perno centrale agendo tra le mezzali Emmers e Danso; in difesa comanda capitan Lombardoni in coppia con Bettella, sulle corsie laterali agiranno invece Valletti e Marco Sala, in porta Pissardo. Il Bologna dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: da valutare se la prima squadra presterà ancora César Falletti, in campo e in gol contro la Fiorentina. In sua assenza spazio a Djibril come prima punta, con Juan Manuel Valencia alle sue spalle e Okwonkwo che dovrebbe esserci, a sinistra con Pattarello dall’altra parte. In mezzo al campo ecco la cerniera formata da Cozzari e Michael, Barnabà e Frabotta saranno i due terzini con Cassandro e Busi che dovrebbero essere i due centrali a protezione del portiere Ravaglia.

© Riproduzione Riservata.