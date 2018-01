Milan, procura indaga sulla vendita/ Berlusconi, pm ipotizza reato di riciclaggio: le ombre sulla cessione

13 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Inchiesta sulla vendita del Milan? Silvio Berlusconi (Foto: LaPresse)

Brutte notizie per Silvio Berlusconi, bufera per il Milan. La Procura di Milano starebbe indagando sulla vendita del club rossonero: si ipotizza una cessione della società a prezzo gonfiato per schermare il rientro di una «cifra sostanziosa». Dunque, l'ipotesi di reato è di riciclaggio. La clamorosa indiscrezione è stata riportata dall'edizione torinese de La Stampa e dal Secolo XIX, secondo cui «una nuova tegola giudiziaria» si sta per abbattere «sulla campagna di Berlusconi». Il Milan nell'aprile 2017 è passato dalle mani del leader di Forza Italia all'imprenditore cinese Yonghong Li. Secondo i due quotidiani, l'affare sarebbe avvenuto ad un prezzo di almeno 300 milioni di euro superiore al reale valore della società. Per questo sarebbero partite una serie di verifiche per accertare il percorso dei flussi finanziari. «In gran segreto, nei giorni scorsi, i pm hanno avviato un'inchiesta che tra le varie ipotesi comporta anche verifiche sul reato di riciclaggio», scrive La Stampa.

MILAN, INCHIESTA SULLA VENDITA: PREZZO “GONFIATO”?

Sarebbe il pm Fabio De Pasquale a coordinare l'inchiesta sulla cessione del Milan da parte di Silvio Berlusconi. Si tratta dello stesso pm che in passato aveva indagato il leader di Forza Italia per la frode fiscale sui diritti tv, ma anche quello che lo aveva difeso nel caso della scalata ostile di Vivendi a Mediaset. La Stampa ha ricordato che da tempo girano voci sulla compravendita del Milan, infatti l'estate scorsa l'avvocato Niccolò Ghedini consegnò in procura «documenti per attestare la regolare provenienza del denaro cinese». Poche settimane fa, invece, sarebbe stata aperta l'inchiesta: alla base «ci sarebbero nuovi documenti che dimostrerebbero esattamente il contrario». Non è ancora chiaro da dove sia partita la svolta, ma il quotidiano torinese scrive che una traccia potrebbe risalire «ai reali flussi di denaro partiti da Hong Kong» e che «ci sono elementi nuovi che smentirebbero la regolarità di una bella fetta dell'operazione».

