Padova Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Padova Vicenza, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Padova Vicenza, che verrà diretta dall’arbitro Fabio Schirru della sezione di Nichelino, si gioca (forse) alle ore 14:30 di sabato 13 dicembre: siamo allo stadio Euganeo per una partita che rientra nel programma degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C 2017-2018. Un bel derby veneto, avrebbe potuto essere; anche perché si gioca in partita secca e dunque, in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore. Questo contribuisce ad aumentare il pathos e l’interesse per la sfida, se tutto si svolgesse in condizioni normali. Il Vicenza però è sull'orlo del fallimento e di conseguenza, ammesso che si giochi, dovrebbe scendere in campo la Berretti perché la prima squadra è in sciopero: in ogni caso, l'aspetto psortivo passa in secondo piano e sarà un derby amaro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Padova Vicenza non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia tutti gli appassionati potranno seguire la partita dello stadio Euganeo sul portale elevensports.it, che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv e che trasmette in diretta streaming video le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia). Per accedere alle immagini, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, dovrete abbonarvi alla piattaforma mediante il pagamento di una quota.

IL CONTESTO

La stagione del Padova ha subito un lieve calo proprio nell’ultimo mese del 2017: reduci da quattro vittorie consecutive, i biancoscudati hanno ottenuto soltanto 6 punti nelle ultime cinque giornate, perdendo a Gubbio e pareggiando tre volte. La squadra di Pierpaolo Bisoli resta però saldamente in testa al girone B, e dunque è favorita per la promozione diretta; già nella scorsa stagione aveva avuto un ottimo passo, ma nel momento di tirare le fila e avere la meglio su Venezia e Parma era clamorosamente crollata, dovendosi accontentare dei playoff che non ha superato. Il timore ovviamente è quello che succeda la stessa cosa, ma quest’anno il Padova sembra oggettivamente avere qualcosa in più delle avversarie; il Vicenza partiva con la speranza di iscriversi alla lotta per la promozione ed effettivamente nelle prime cinque giornate ha fatto benissimo, incamerando 11 punti. Poi però una spaventosa crisi: due sole vittorie in 13 partite, con sette sconfitte e una serie di 4 ko che hanno portato all’esonero di Alberto Colombo. Adesso in panchina c’è Nicola Zanini; la crisi in campo tuttavia è riflesso della crisi societaria, dunque adesso l'emorragia di risultati non èpiù nemmeno il problema principale. Per quanto riguarda il cammino delle due squadre nella Coppa Italia Serie C, il Padova ha eliminato la Triestina con un clamoroso 5-0 mentre il Vicenza si è preso una bella vittoria (2-1) contro il più quotato Pordenone.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA VICENZA

Padova e Vicenza affronteranno una partita particolare. Il Padova ad esempio schiererà comunque la prima squadra? Qualora fosse davvero così, i biancoscudati presenteranno un 3-5-2: in porta dovrebbe esserci Merelli con capitan Michele Russo a comandare una difesa completata da Mandorlini e Boscolo. Sulle corsie laterali Zambataro e Zivkok dovranno essere bravi a garantire entrambe le fasi, con l’aiuto di De Riso e Serena soprattutto in sede di interdizione e difesa. Mazzocco dovrebbe invece essere il playmaker basso, in avanti Chinellato e Cisco sono pronti a fare coppia come era successo contro la Triestina. Nel Vicenza invece potrebbe essere almeno una giornata da ricordare per i ragazzi della Berretti, che dovrebbero scendere in campo per non peggiorare la situazione del club in caso di rinuncia.

