Real Madrid Neymar, 400 milioni potrebbero non bastare, PSG è questione di orgoglio. Il club spagnolo vorrebbe assicurarsi la stella della nazionale brasiliana ma…

La notizia ha fatto il giro del web in breve tempo: il Real Madrid vorrebbe riportare in Spagna, Neymar. Per l’asso della nazionale brasiliana, la cifra messa sul piatto è di quelle quasi vergognose da pronunciare, ovvero, 400 milioni di euro. Durante il calciomercato estivo aveva già fatto scalpore l’assegno staccato dal Paris Saint Germain proprio per assicurarsi O’Ney, pari a 222 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria, ma ora potrebbe raggiungersi la barriera dei 400 milioni, per un calcio che sta andando letteralmente fuori controllo. Peccato però che dalle parti del Parco dei Principi non siano affatto spaventati dall’assalto dei campioni d’Europa e del mondo in carica. L’acquisto di Neymar da parte del PSG, oltre ad avere un valore sportivo, è stata una dimostrazione della potenza di fuoco della compagine transalpina comandata dagli sceicchi, un messaggio per dire “Non abbiamo limiti di spesa, possiamo acquistare qualsiasi giocatore”.

LA PARTENZA DI NEYMAR E’ IMPENSABILE

La famiglia reale del Qatar ha una capacità di acquisto praticamente illimitata, e lasciar partire Neymar dopo appena 12 mesi, non è questione economica o tecnica, ma semplicemente di orgoglio. Come sottolineato stamane dal quotidiano Marca, qualsiasi tipo di pressione, sia da parte dello stesso asso verdeoro, quanto da parte del padre o dell’agente, non produrrà l’effetto voluto dalle Merengues: il giocatore non si muove e non è in vendita, nessuno può andare in casa del PSG e acquistare un suo campione. La vendita di Neymar getterebbe quindi un’immagine di debolezza sulla famiglia qatariota, assolutamente inammissibile. Tra l’altro, il calciatore della nazionale brasiliana non ha alcuna clausola rescissoria (tale pratica è vietata in Francia), e di conseguenza, chi lo vuole dovrebbe iniziare una negoziazione che il PSG non ha alcuna voglia di fare. Infine, se ancora non foste convinti dell’incedibilità del giocatore, pensate che nel 2020 ci saranno i Mondiali in Qatar, di cui Neymar è testimonial: serve altro?

