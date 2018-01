Real Madrid in crisi / Liga, 'galacticos' sconfitti dal Villareal al Bernabeu

Fornais piega il Real Madrid al Bernabeu, aprendo alla crisi dei galacticos. Tifosi in rivolta: Cristiano Ronaldo e compagni contestati dal pubblico. Barça a + 19 punti.

Ronaldo (lapresse)

Un solo punto raccolto sui nove disponibili. Ultime tre giornate di campionato da incubo per il Real Madrid, che perde in casa contro il Villareal e scivola a - 19 punti dal Barcellona. I galacticos, adesso, devono guardarsi dietro perchè anche il quarto posto è a rischio. La partita ha visto il Villareal lasciare iniziativa ai padroni di casa nel corso dei novanta minuti. I madrileni hanno creato un numero elevato di occasioni, ma nè Marcelo nè Ronaldo sono riusciti a bucare la porta. Il portoghese ha avuto una grande occasione a fine primo tempo, ma non è riuscito a concretizzarla. La ripresa, invece, parte con una chance letteralmente divorata dal Villareal. Il Real ha ripreso ad attaccare, trovando la pronta opposizione di Asenjo. Il Bernabeu rumoreggia per la prova opaca dei ragazzi ed esplode in una contestazione quando al quarantaduesimo, sugli sviluppi di un angolo ben calciato, Unai ha calciato addosso a Navas, favorendo l'inserimento vincente di Fornals, che con un pallonetto ha regalato la vittoria ai suoi. Prosegue il periodo nero per il Real Madrid, che dopo aver frenato con Celta e Numancia, perde un'altra sfida fondamentale. Giornata storica per il Villareal, che al Bernabeu non aveva mai vinto.

LE PAROLE DI ZIDANE

E' un Zinedine Zidane molto amareggiato quello ascoltato dalla stampa spagnola al termine della sconfitta in campionato con il Villareal. Il suo Real Madrid è uscito tra i fischi del pubblico, deluso da una prestazione opaca e poco efficace. E' una situazione molto complicata per i galacticos, che ora scivolano a quasi venti punti dal Barcellona: "E' una situazione difficile e lo sappiamo, anche perché non l'abbiamo mai affrontata prima" ha commentato il tecnico dei madrileni, Zidane. "Anche oggi abbiamo lottato fino alla fine, ma il pallone non è voluto entrare: tante occasioni, ma nel calcio contano i gol. E' un incantesimo che presto s'interromperà, non posso incolpare i miei calciatori". Secondo l'allenatore del Real, la crisi è soltanto temporanea ed è convinto di poterne uscire al più presto: "Quella odierna è una sconfitta dura da digerire, anche perché non meritavamo di perdere". Effettivamente, le statistiche della partita sembrano dare ragione al mister del Real. Tante chance create e non concretizzate da Ronaldo e compagni, così la sconfitta fa ancora più male.

© Riproduzione Riservata.