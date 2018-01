Super G Bad Kleinkirchheim/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del mondo di sci)

Diretta Super g femminile Klienkirchheim: info streaming video e tv. Tina Weirather è la favorita numero 1 alla Franz Klammer, ma le azzurre guidate da Sofia Goggia, vorranno dire la loro.

13 gennaio 2018 Michela Colombo

Tina Weirather (LaPresse)

Primo appuntamento della Coppa del mondo di sci femminile sulle nevi di Bad Kleinkirchheim: posticipata a domani la discesa, oggi sabato 13 gennaio andrà in scena la prova dello Super G, la quinta della stagione ormai entrata nel vivo. Tante quindi le stelle attese oggi in pista sulla ormai ben nota Fran Klammer, dove non si scendeva per gare iscritte alla coppa di cristallo da ormai ben 6 anni. Considerando la prima classifica di specialità possiamo dire che la favorita oggi rimane l’eterna Tina Weirather, ma la nostra Sofia Goggi che ha ormai raggiunto il top della condizione e ci aspettiamo grandi cose da lei come da tutta la spedizione azzurra.

ORARIO, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PROVA

Segnaliamo intanto che la prova di Super G di Bad Kleinkirchheim avrà inizio alle ore 10.45 quando si presenterà al cancelletto la sciatrice con il pettorale numero 1. Ricordiamo pure che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE

Ovviamente il palmares di papabili alla vittoria oggi sulla neve austriaca della Franz Klammer è davvero ampio: ci sentiamo però di mettere un gradino sopra le altre ovviamente le sciatrice di Vaduz Tina Weirather, campionessa in carica della specialità per la coppa del Mondo. Con lei però ancora una volta la concorrenza al traguardo della Klammer sarà spietata: ovviamente vorranno fare bene le padrone di casa Nicole Schmidhofer e Anna Veith. Con loro però hanno buone chance di fare bene anche Lindsey Vonn, di ritorno da un’intensa sessione di allenamento con la nazionale maschile italiana a Passo San Pellegrino oltre che la rossocrociata Michelle Gisin. Ovviamente consistente sarà rapporto anche delle azzurre e qui l’indiziata numero uno rimane Sofia Goggia, seconda in graduatoria: con lei però rimane da tenere d’occhio anche Johanna Schanrf, in grande rilancio in questa prima parte di stagione. Da non dimenticare poi lastra grande big tra le polivalenti Federica Brignone che benché in Super G non abbia ancora davvero graffiato, ha dimostrato di non essere affatto fuori forma solo pochi giorni fa in occasione dello slalom gigante di Lienz dove ha agguantato il primo gradino del podio.

© Riproduzione Riservata.