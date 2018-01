TRAPATTONI E LA MOGLIE PAOLA, IL BACIO IN VACANZA/ Foto, altro che Icardi e Wanda Nara...

Trapattoni e la moglie Paola, il bacio in vacanza: la foto alle Maldive è già diventata virale sul web. E subito parte il confronto: sono loro la coppia da sogno, altro che Icardi e Wanda..

Trapattoni e la moglie Paola (foto da Twitter di Bruno Longhi)

Fossero stati così diffusi i social nel periodo in cui Giovanni Trapattoni allenava la Nazionale siamo certi che le sue perle di saggezza avrebbero fatto di Twitter un posto migliore. Il Trap, però, la scena sembra prendersela anche adesso che le panchine importanti che hanno caratterizzato la sua carriera sono un po' più lontante. La foto del bacio in vacanza con la moglie Paola, ha fatto in poche ore il giro del web, conquistando gli internauti per questo gesto allo stesso tempo tanto semplice quanto straordinario. Sì, perché il Trap e la moglie Paola non stanno insieme da ieri, non vivono un flirt estivo destinato ad esaurirsi o ad occupare le copertine per qualche mese: i due si amano dal 1964. Il conto è presto fatto: più di mezzo secolo insieme e ancora quella voglia di amarsi che non può non commuovere.

ALTRO CHE ICARDI

Il primo a diffondere sul web la foto di Trapattoni e della moglie Paola mentre si scambiano questo tenero bacio in vacanza alle Maldive è stato Bruno Longhi, giornalista Mediaset, che su Twitter ha cinguettato:"Altro che Wanda e Mauro:alle Maldive dominano il Trap e Paolo". E proprio la coppia calcistica più social del momento, quella composta da Icardi e dalla moglie-procuratrice, è finita nel mirino dei social. Perché se Icardi si fa immortalare dalla compagna col solo cappellino a coprire le parti intime - con lei che intanto commenta 'speriamo non lo porti via il vento' - è inutile dire che il paragone con questo amore più signorile e meno ostentato da parte del Trap e della consorte sorga in maniera spontanea. Ad esprimere il rapporto d'altri tempi tra i due, e l'indole in genere di Trapattoni, è stato Ivan Zazzaroni, citando l'ex interista Rummenigge:"I due sono sposati dal ‘64. Un giorno Rummenigge disse: 'Se deve stare a casa, Giovanni sta bene con Paola, ma non sta bene con la vita'".

© Riproduzione Riservata.