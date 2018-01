VERDI AL NAPOLI/ Calciomercato, lunedì si chiude: 20 milioni di euro per il gioiello rossoblu

Verdi al Napoli, calciomercato, lunedì si chiude: 20 milioni di euro per il gioiello rossoblu. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo quella fra il Napoli e il Bologna

Simone Verdi, attaccante del Bologna prossimo al Napoli - LaPresse

Ormai ci siamo, il Napoli chiuderà a brevissimo il suo primo e grande colpo di questo calciomercato di riparazione di gennaio. Il prescelto è Simone Verdi, attaccante esterno di casa Bologna, reduce da una metà stagione davvero positiva. Le due società stanno trattando ormai da tempo, e l’accordo sarebbe stato raggiunto in cambio di una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro, una parte di cui dovrebbe essere versata come bonus. La cosa che conta, è che la volontà delle due squadre coincide, e lo stesso giocatore sembrerebbe ormai essere entrato nell’ottica di lasciare il Dall’Ara per iniziare questa nuova prestigiosa avventura. Fino a poche settimane fa, nella mente di Verdi, circolava l’idea di chiudere il campionato a Bologna, per poi pensare al da farsi, ma probabilmente, di fronte all’insistenza del Napoli, non ha potuto che alzare le mani.

ANCHE LA RAGAZZA VUOLE NAPOLI

Negli scorsi giorni, inoltre, si ventilava la possibilità che Verdi non volesse lasciare l’Emilia per non abbandonare la ragazza, ma la stessa è uscita allo scoperto su Instagram, facendo chiaramente capire quanto apprezzerebbe un eventuale trasloco nel capoluogo campano. Insomma, tutto è ormai in discesa, il più sembra fatto, e nella giornata di lunedì, o al massimo martedì, dovrebbe arrivare l’ufficialità. Verdi è attualmente in vacanza, e quando rientrerà per iniziare la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, si siederà ad un tavolo con il proprio procuratore e le due dirigenze, e firmerà il suo nuovo contratto. Maurizio Sarri avrà così il rinforzo tanto desiderato, un giocatore di qualità assoluta, al pari dei titolari, che potrà utilizzare in campionato quanto in Europa League: non ci resta che iniziare il conto alla rovescia.

