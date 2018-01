Alexis Sanchez al Manchester United/ Calciomercato gennaio, affare fatto: battuta la concorrenza del City

Alexis Sanchez al Manchester United, affare fatto: Mourinho mette le mani sul gioiello dell'Arsenal per 33 milioni, battuta la concorrenza del Manchester City

Alexis Sanchez (LaPresse)

Alexis Sanchez al Manchester United, colpaccio di mercato per i Red Devils. In scadenza di contratto il 30 giugno 2018, l’attaccante cileno è pronto a dare l’addio all’Arsenal dopo tre stagioni e mezza da protagonista. In questa prima parte di stagione l’ex Udinese ha raccolto sette reti e tre assist in diciannove presenze in Premier League, dimostrandosi tra i fantasisti più forti del campionato. Arsene Wenger, manager dei Gunners, ha provato in tutti i modi di mettere su bianco il rinnovo di contratto per evitare di perderlo a costo zero a giugno. Dopo l’ultima fumata nera, con l’accordo già raggiunto tra l’entourage del calciatore e lo United, l’Arsenal ha deciso di dare il placet per l’addio a gennaio. Nelle ultime settimane è andato in scena un derby di Manchester per il classe 1988, ma è stato Mourinho a spuntarla su Guardiola. Inutile il tentativo in extremis del Liverpool di Jurgen Klopp: il numero 7 cileno ha già deciso la sua prossima meta.

ALEXIS SANCHEZ AL MANCHESTER UNITED: LE CIFRE

"La sua situazione non è stata ancora decisa, pertanto l'ho lasciato a casa per la sfida col Bournemouth. Addio è imminente? Sì ma ora voglio parlare di chi giocherà. Se posso dire dove andrà a giocare? No", con queste parole il manager dell'Arsenal Arsene Wenger ha confermato la partenza prossima di Alexis Sanchez, fuori dalla lista dei convocati per la sfida di oggi contro il Bournemouth. Come sottolinea la stampa inglese, l'attaccante raggiungerà nelle prossime ore il Manchester United: un'operazione da 33 milioni di euro nelle casse del club londinese, mentre Sanchez è pronto a mettere nero su bianco un contratto faraonico. L'edizione odierna del The Mirror rivela che il calciatore guadagnerà circa 450 mila euro a settimana, per un totale di 21 milioni di euro netti all'anno: un ingaggio da top player, con Josè Mourinho pronto a schierarlo al fianco di Lukaku in quello che sarà uno dei reparti avanzati più forti in Europa. Attesi aggiornamenti, con l'ufficialità, a breve: altro colpo per i Red Devils.

