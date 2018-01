Australian Open 2018/ Diretta Schiavone Ostapenko, Seppi Moutet streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Australian Open 2018: streaming video e tv. Schiavone Ostapenko, Seppi Moutet e Lorenzi Dzumhur sono le partite degli italiani nella prima giornata del torneo dello Slam

14 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Australian Open 2018: subito in campo Francesca Schiavone (Foto LaPresse)

Schiavone Ostapenko, Seppi Moutet, Lorenzi Dzumhur: sono questi i tre match che a partire dalla 1:00 della mattina italiana tra domenica 14 e lunedì 15 gennaio infiammano la prima giornata degli Australian Open 2018. Il primo torneo di tennis dello Slam prende il via nella cornice del Melbourne Park: naturalmente da un paio di settimane si è tornato a giocare nei tornei di preparazione ma adesso si fa davvero sul serio, perché i match sono al meglio dei cinque set (solo in campo maschile) e perché ovviamente il titolo in palio è prestigioso, essendo questo uno dei quattro tornei principali del circuito. Dobbiamo purtroppo dire che la presenza azzurra è ridotta rispetto agli anni recenti: Roberta Vinci ha perso nelle qualificazioni e in generale non attraversiamo un momento straordinario, non essendo riusciti a trovare un adeguato ricambio generazionale. Sia come sia, l’Italia del tennis si presenta agli Australian Open 2018 con il suo bagaglio di speranze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli Australian Open 2018 vengono trasmessi in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, dunque almeno nel primo caso potranno essere seguiti da tutti mentre nel secondo sarà necessario uno degli abbonamenti alle televisioni a pagamento. La regia è internazionale ma laddove possibile si cercheranno di seguire i match degli italiani; arriveranno approfondimenti da studio e ovviamente in assenza di un televisore si potrà sottoscrivere un abbonamento a Eurosport Player per la diretta streaming video. L’applicazione Sky Go per gli abbonati Sky permetterà invece di seguire gli incontri programmati su Eurosport anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GLI IMPEGNI DEGLI ITALIANI

Primo turno più o meno agevole per i due tennisti Atp: Andreas Seppi arriva dalla bella vittoria nel Challenger di Canberra e, anche se si trattava di un torneo minore, ha comunque battuto avversari ostici come Garcia-Lopez, Estrella Burgos e Fucsovics e ha messo in bacheca un titolo dopo oltre due anni. Corentin Moutet, il suo avversario, è un diciottenne francese ampiamente fuori dai primi 100 al mondo e il bagaglio di esperienza dovrebbe fare la differenza; rischia sicuramente di più Paolo Lorenzi, che se la vede con Damir Dzumhur: il bosniaco è la testa di serie numero 28 del tabellone ma negli Slam non ha mai fatto tantissimo, il romano è una vecchia volpe del circuito ed è reduce dal miglior anno in carriera. La scorsa settimana ha raggiunto i quarti a Sydney e la sensazione è che, pur non partendo favorito, possa giocarsi le sue carte; partita invece ostica per Francesca Schiavone, che sfida la numero 7 del seeding Jelena Ostapenko. Ci sono 17 anni di differenza tra le due, la Leonessa ha rinunciato ai propositi di ritiro e ancora una volta è in campo per una stagione, mentre la lettone ha già vinto uno Slam (il Roland Garros) e in breve tempo è entrata nella Top Ten partecipando anche alle Wta Finals. Ha dimostrato di saper essere costante nei suoi risultati: parte favorita ovviamente, ma Francesca ha le armi per batterla dal punto di vista dell’esperienza. Sempre che il match non diventi una maratona: a quel punto la maggiore freschezza della Ostapenko potrà fare la differenza.

I BIG IN CAMPO

Sicuramente il match da seguire è quello tra Venus Williams e Belinda Bencic: l’americana non ne vuole sapere di smettere e cerca un’altra finale Slam (ne ha giocate due nel 2017), e affronta la ventenne svizzera che dopo un esordio da favola a livello Wta (numero 7 del ranking e titolo a Toronto) ha avuto tantissimi problemi fisici ed è uscita dalle prime 150 del ranking, salvo tornare in grande stile con qualche titolo minore e la vittoria della Hopman Cup in coppia con Roger Federer. Tra i big in campo oggi troviamo Rafa Nadal, finalista lo scorso anno e vincitore degli Australian Open nel 2009; Sloane Stephens, ultima campionessa agli Us Open ma demolita dalla nostra Camila Giorgi a Sydney; Marin Cilic e il padrone di casa Nick Kyrgios che cerca il primo grande risultato in carriera – ha giocato la finale di Cincinnati lo scorso agosto – ma anche Caroline Wozniacki tornata al numero 2 del ranking (e finalista a Auckland), Kevin Anderson ed Elina Svitolina che si è già presa il Premier di Brisbane. Tanti altri giocatori infiammeranno il primo turno e la prima giornata degli Australian Open 2018, non resta che stare a guardare quello che succederà. (agg. di Claudio Franceschini)

