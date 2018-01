Cosenza Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Cosenza Trapani: info streaming video e tv del match di Coppa Italia. Granata favoriti alla vittoria corsara al San Vito secondo il pronostico.

14 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Cosenza Trapani (LaPresse)

Cosenza-Trapani, diretta dall’arbitro Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina, è la partita in programma oggi alle ore 15.00 e valida quale ottavo di finale della Coppa Italia Serie C. Mentre il campionato regolare è in pausa, il calcio della terza serie italiana torna protagonista con la Coppa Italia: sarà quindi scontro diretto oggi per strappare un posto nel tabellone del prossimo turno. Sono intanto già 4 le formazioni che hanno trovato la qualificazione ai quarti, ovvero Renate, Viterbese, Paganese e Alessandria: chi sarà tra Cosenza e Trapani a trovare il passaggio del turno? La formula del match ovviamente sarà la solita: partita diretta senza match di ritorno, con la possibilità di andare prima ai supplementari e poi ai rigori per decidere la vinqrice in caso di parità al 90’.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Cosenza e Trapani non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrà comunque essere seguita da tutti gli appassionati che abbiano a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone; l’appuntamento è sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone a pagamento la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia, anche nel caso di una diretta tv proposta dalla televisione di stato.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Visto che il campionato della Serie C è ancora in pausa sia il tecnico del Cosenza che quello del Trapani non dovranno, in vista di questo match di Coppa Italia, fare conto di un inevitabile turnover. Ecco quindi che in entrambi i lati del campo del San Vito dovremmo rivedere le rispettive formazioni titolari. Partendo dai padroni di casa del Cosenza ecco quindi che potremmo rivedere anche il 3-5-2 visto contro la Paganese nell’ultima di campionato, vista la bella prova realizzata allora. In porta di certo non mancherà Saracco mentre nel recente reparto a tre in difesa ecco che ci saranno Idea, Dermaku e Pasqualoni. A centrocampo dovremmo rivedere in cabina di regia Calamai con Palmeiro e Bruccini al suoi lati oltre che capitan Corti e D’Orazio a presidio dei corridoi più esterni. Per le punte d’attacco appare confermata la maglia di Tutino mentre Mendicino potrebbe doversi giocare la titolarità con Statella.

Sarà con tutta probabilità un modulo identico per il Trapani di Calori, con parecchi giocatori che erano stati visti in campo dal primo minuto contro il Lecce nell’ultima di campionato. Tra i pali perciò vedremo Furlan con il terzetto composto a Pagliarulo, Fazio e Silvestri in difesa di fronte al numero 27. Per l’ampio centrocampo Calori dovrebbe scegliere di nuovo Maracchi in cabina di regia con al suo fianco Palumbo e uno tra Bastoni e Steffè. Saranno Marras e Visconti ad occuparsi delle corsie più esterne del reparto centrale. Infine in attacco ecco che Evacuo e Murano si giocano le rispettive maglie come due punte con Minelli e Reginaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur in trasferta, secondo le ultime indicazioni del portale di scommesse snai, è il Trapani la squadra favorita dal pronostico alla vigilia del match contro il Cosenza. Il sito di scommesse sportive infatti nell’1x2 ha concesso ai bruzi la quotazione di 2.85 per la vittoria, contro il più basso 2.30 assegnato all’affermazione granata. Da ricordare infine che il pareggio ha ricevuto la quota di 3.10.

© Riproduzione Riservata.