Dakar 2018/ Diretta streaming video: orario, classifiche e percorso (8^ tappa Uyuni-Tupiza)

Dakar 2018 diretta streaming video: orario, classifiche e percorso della 8^ tappa Uyuni-Tupiza, l'ultima interamente in Bolivia (oggi domenica 14 gennaio)

14 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Dakar 2018 - 8^ tappa (LaPresse)

La Dakar 2018 oggi è ancora in Bolivia: appuntamento con l’ottava tappa Uyuni-Tupiza, l’ultima che si svolgerà per intero in territorio boliviano. Il percorso sarà di 584 km, dei quali 498 di prova speciale; chilometraggio un pochino ridotto invece per i camion, che dovranno affrontare 558 km, di cui 380 di prova speciale. Oggi si entrerà nella seconda metà del Rally Dakar 2018, visto che si tratterà della tappa numero otto su un totale di 14: il numero di partecipanti si riduce, la classifica parla sempre più chiaro e i verdetti si avvicinano, così come si avvicina l’Argentina, dal momento che Tupiza (sede dell’arrivo della tappa di oggi) è davvero vicina al confine fra Bolivia e Argentina. L’appuntamento con l’ottava tappa comincerà attorno alle ore 14.00 italiane di oggi pomeriggio, cioè alle 9.00 del mattino locali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Anche in vista di questa 8^ tappa della Dakar 2018 ricordiamo che alla storica competizione è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Bolivia, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile alle ore 23.35 sul canale Eurosport che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

IL PERCORSO

Abbiamo già detto del chilometraggio di questa ottava tappa da Uyuni a Tupiza. Frazione che sarà decisamente impegnativa anche perché il percorso si snoderà interamente in alta quota: non si scenderà mai sotto i 3700 metri di altitudine in tutti i 498 km della prova speciale e si arriverà a toccare addirittura i 4800 metri nel punto più alto di una delle numerose salite che i piloti troveranno lungo il tracciato. Uno sforzo notevole sia per le vetture sia per il fisico di tutti i piloti, perché alle difficoltà dovute al percorso si aggiungerà anche la rarefazione dell’aria. Quanto al fondo che i protagonisti si troveranno ad affrontare, sarà al 78% costituito da terra, mentre ci sarà poi un 15% del percorso della tappa su sabbia e anche un 7% in mezzo alla vegetazione.

