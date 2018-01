Discesa Bad Kleinkirchheim/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del mondo sci donne)

Diretta discesa libera Bad Kleinkirchheim:info streaming e tv. La Coppa del Mondo di sci torna alla Franz Klammer dopo 6 anni di assenza: ancora sorpesa Shiffrin?.

14 gennaio 2018 Michela Colombo

Tina Weirather (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci torna in pista: oggi domenica 14 gennaio 2018 è infatti attesa la prova di discesa libera femminile sulla neve di Bad Kleinkirchheim. Erano ben 6 anni che il circo bianco non tornava a far tappa nella cittadina altresì nota località termale della Carinzia: chi sarà la nuova regina della pista titolata a Franz Klammer? Se quando si parla di slalom vi è un solo nome in questa stagione della Coppa del Mondo di sci, curiosamente anche in discesa dobbiamo segnalare che tra le protagoniste più attese c’è sempre lei, Mikaela Shiffrin. La star statunitense però non è certo la primatista di questa disciplina e il ventaglio di atlete papabili per la vittoria oggi è davvero ampio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA

La prova della discesa libera della stagione 2017-2018 della Coppa del Mondo avrà inizio alle ore 11.15. Ovviamente anche questo attesissimo appuntamento con la velocità al femminile sarà visibile in diretta tv sui canali che ormai da tempo sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky che su Mediaset Premium. La gara ovviamente sarà visibile anche in diretta streaming video: primo riferimento sarà il servizio gratuito disponibile sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Da non dimenticare le possibilità offerte agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati sulla situazione in pista Bad Kleinkirhheim (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE ATTESE

Sulla neve austriaca dove la Coppa del mondo non faceva tappa ormai da diversi anni sono ovviamente tante le atlete che hanno voglia di mettersi in mostra, non ultimo proprio Mikaela Shiffrin La primatista nella graduatoria generale della coppa di cristallo sarebbe qui forse fuori luogo date le caratteristiche della prova se non che proprio la statunitense è salita sul gradino più alto del podio a Lake Louise, ultima prova di discesa libera. A parte la statunitense comunque saranno tante le favorite alla vittoria, non ultima la sempiterna Tina Weirather e pvviamente la padrona di casa Cornelia Huetter. Da non sottovalutare ovviamente e azzurre che stanno raggiungendo il top della condizione: tra queste ovviamente va un menzione speciale per Sofia Goggia, già a podio in tre superG di stagione. Ci aspettiamo poi di vedere buone cose anche da Nadia Fanchini e Hanna Schnarf sebbene siano basse le loro probabilità di vittoria.

