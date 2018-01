Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Fanchini/ Chi sono le sciatrici della storica tripletta nella discesa

14 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Fanchini

Capolavoro azzurro a Bad Kleinkirchheim: l'Italia si è presa il podio nella discesa. Una storica tripletta: non si era mai verificata prima nella storia dello sci femminile italiano in discesa. Ha trionfato Sofia Goggia, davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini (clicca qui per il nostro approfondimento sulla gara). Nel dominio azzurro spicca sempre lei, Sofia Goggia, che ha rifilato distacchi abissali a tutte: + 1''10 alla Brignone, +1''45 alla Fanchini. Mentre le Olimpiadi si avvicinano lo sci azzurro, ma a tinte rosa, decolla. Una giornata incredibile che ha bissato la fantastica tripletta in Gigante ad Aspen nel marzo 2017, quanto fu invece la Brignone a piazzarsi davanti a Goggia (e Bassino). Nella storia del Gigante avevamo registrato un'altra tripletta dello sci azzurro femminile, quella del 2 marzo 1996 in Norvegia, dove vinse Deborah Compagnoni davanti a Sabina Panzanini e Isolde Kostner. Mai prima d'ora, appunto, si era verificata in discesa.

BRIGNONE, GOGGIA E FANCHINI LE REGINE DELLE NEVI

«È stata una giornata pazzesca, oggi ho sentito davvero qualcosa di speciale nella mia sciata», così Sofia Goggia ha commentato la sua vittoria a Bad Kleinkirchheim. Una vittoria storica che l'ha vista protagonista con altre due atlete azzurre. Per la Goggia è la terza vittoria in Coppa del Mondo dopo le due dell'anno scorso. Per Federica Brignone è il 23esimo podio in carriera, mentre per Nadia Fanchini è il 14esimo, primo dopo quasi due anni. La dedica di quest'ultima è per la sorella Elena, che nei giorni scorsi ha annunciato lo stop alle gare per curare un tumore: «Non è stato facile per me che vengo da una serie di infortuni ed operazioni alle ginocchia e per quello che sta succedendo a mia sorella Elena. Ma è stata una grande impresa che dedico proprio a lei». Federica Brignone, invece, come riportato da La Repubblica ha parlato del fondo ghiacciato: «Sono le condizioni che ci esaltano. Sono gare in cui bisogna 'aver pelo' per scendere veloci. Sono stata anche fortunata perché abbassando la partenza a quella del superG hanno tolto il pianetto iniziale».

