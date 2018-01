Lecce Matera/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lecce Matera, streaming video Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C

14 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lecce Matera, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Lecce Matera, che sarà diretta da Marco D’Ascanio, è in programma domenica 14 gennaio alle ore 15:00 e si gioca allo stadio Via del Mare per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Il turno prevede gara secca con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore per determinare la squadra qualificata; torniamo a respirare aria di terza divisione, il campionato è fermo per la sosta ma qui a Lecce va in scena una partita davvero interessante. Il Matera è la finalista della passata edizione di Coppa Italia, e in generale queste due squadre sono tra le migliori di tutto il movimento: entrambe giocano nel girone C, il Lecce lo comanda mentre i lucani si trovano in quinta posizione, anche se al netto della penalizzazione (2 punti) occuperebbero il quarto posto. Lecce e Matera dunque stanno dando continuità agli anni passati; forse la Coppa Italia non è il principale obiettivo ma certamente entrambe tengono a fare bene, perché una vittoria oggi darebbe fiducia in vista del ritorno al campionato e inoltre mettere un trofeo in bacheca sarebbe comunque motivo di orgoglio e prestigio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lecce Matera non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrà comunque essere seguita da tutti gli appassionati che abbiano a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone; l’appuntamento è sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone, pagando una quota per abbonarsi, la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia, anche nel caso di una diretta tv proposta dalla televisione di stato.

IL CONTESTO

Dobbiamo tornare al 21 novembre per trovare le ultime partite di Lecce e Matera in Coppa Italia, ma nel frattempo queste due squadre hanno giocato in campionato: il Lecce sente che questo può finalmente essere l’anno buono per centrare una promozione che attende ormai da sei anni. Dopo i fallimenti degli anni passati i salentini sono riusciti a trovare continuità di rendimento e comandano il loro girone con 4 punti di vantaggio sul Catania. Gli etnei sono l’unica squadra che è riuscita a battere il Lecce di Fabio Liverani, ma è successo il 9 settembre: da allora i giallorossi hanno vinto 12 partite pareggiandone 5, e hanno strappato sulla concorrenza. Il Matera sta dimostrando di essere ormai diventato una solidissima realtà della Serie C: aveva già giocato i playoff in due occasioni e l’anno scorso, come detto, ha raggiunto la finale di Coppa Italia perdendola contro il Venezia. In questo campionato non è partito benissimo – 5 punti nelle prime cinque e ancora un sensibile calo a novembre – ma ha saputo rimediare: l’ultima sconfitta risale al 18 novembre, da allora quattro vittorie e due pareggi e nel girone di ritorno i lucani potranno andare a caccia anche del terzo o del secondo posto, se non addirittura attaccare la promozione diretta

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MATERA

Possiamo ipotizzare due formazioni simili a quelle che hanno giocato nel turno precedente: dunque Lecce in campo con Chironi tra i pali, Drudi e Riccardi a formare la coppia centrale e Gambardella e Valeri a presidiare le corsie laterali. In mezzo al campo Arrigoni dovrebbe avere la fascia di capitano (se Lepore sarà in panchina) e agirà come playmaker basso avvalendosi dell’aiuto di Tsonev e del lituano Megelaitis; ci sarà un trequartista che potrebbe essere Pacilli, Dubickas e Torromino formeranno invece la coppia offensiva. Fabio Liverani dovrebbe lasciare in panchina i big, così dovrebbe fare Gaetano Auteri che non avrà a disposizione lo squalificato Maimone, e potrebbe sostituirlo in mezzo al campo con Francesco Berardi. Il quale dovrebbe affiancare Urso, mentre De Falco e Salandria potrebbero essere i due esterni nel 3-4-3; in porta Tonti, Sernicola e Scognamillo saranno i due giocatori che aiuteranno l’italo-uruguaiano Buschiazzo in difesa. Nel tridente offensivo invece Battista e Corado dovrebbero partire larghi, con Dugandzic schierato da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai seguono quanto sta succedendo in campionato e il fattore campo: per questo ottavo di Coppa Italia Serie C a essere favorito è il Lecce, che ha una quota per la vittoria (segno 1) di 1,65. Il Matera si difende ma il valore assegnato a una sua eventuale affermazione, per la quale dovrete giocare il segno 2, è di 4,75 e dunque la differenza tra le possibilità delle due squadre è evidente. E’ il segno X quello che invece dovrete giocare per un pareggio nei 90 minuti: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

