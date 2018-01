Liverpool Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

14 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Liverpool Manchester City, Premier League (Foto LaPresse)

Liverpool Manchester City sarà diretta dall’arbitro Andre Marriner ed è in programma alle ore 17:00 (italiane) di domenica 14 gennaio: Anfield Road apre le porte del suo straordinario stadio per una grandissima partita, valida per la 23esima giornata della Premier League 2017-2018. Il campionato inglese entra nel vivo, anche se la corsa al titolo sembra scritta: il Manchester City, che deve ancora perdere la prima partita, veleggia con 15 punti di vantaggio sulla seconda (lo United) e questo punto solo un clamoroso crollo nel rendimento gli potrebbe impedire di mettere le mani sul titolo. Attenzione però al Livepool, serissima candidata a prendersi se non altro il merito di essere stata la prima squadra a battere gli Sky Blues: i Reds di Jurgen Klopp sono forse l’unica formazione di Premier League a poter pareggiare lo straripante talento offensivo di Pep Guardiola e soci, in più arrivano da un ottimo momento e puntano la qualificazione in Champions League, trovandosi attualmente quarti ma a -2 dal terzo posto del Chelsea e -3 dai Red Devils.

Entrambe le squadre giocheranno a febbraio gli ottavi della suddetta Champions League, e dunque sanno bene di dover continuare a fare filotto in questa finestra priva di impegni europei perché poi la fatica inizierà a farsi sentire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 3, e dunque si tratta di un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno andare sul canale 203 del loro decoder. In assenza di un telecomando sarà anche possibile assistere a questo big match di Anfield Road in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi (sempre per gli abbonati): sarà sufficiente attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Tre vittorie consecutive e una striscia di imbattibilità che dura dal 14 ottobre, con sconfitta subita dal Tottenham: il Liverpool è una delle squadre più in forma della Premier League e come prova schiera ovviamente la sua classifica, che è decisamente invidiabile. Serve ora il passo in più per provare a prendersi la Champions League diretta: è questo l’obiettivo di Jurgen Klopp, perché i Reds ancora una volta hanno abbandonato presto la corsa ad un titolo che manca ormai da tanti anni e che sta diventando una sorta di maledizione. Questo non toglie nulla alla bontà del progetto costruito sulle rive della Mersey; la campagna acquisti invernale è già cominciata con l’acquisizione shock di Virgil Van Dijk (75 milioni di sterline), soldi che sono abbondantemente rientrati con la cessione di Philippe Coutinho al Barcellona. Proprio l’addio del brasiliano potrebbe aprire un problema nel tridente offensivo; non ne ha di problemi Pep Guardiola, la cui stagione è nella storia: già centrato il record per le vittorie consecutive in campionato, il suo Manchester City ha ripreso la marcia dopo lo 0-0 contro il Crystal Palace battendo il Watford, e poi avanzando anche in FA Cup nonostante la fatica fatta con il Bristol. In corsa su tutti i fronti, il City sa bene che la vittoria del campionato sarà importantissima ma la Champions League rappresenta il banco di prova: dopo il flop dello scorso anno (eliminazione agli ottavi) questa squadra ha tutto per arrivare in fondo ma dovrà dimostrarlo sul campo, a cominciare da un ottavo contro il Basilea che arriverà a metà febbraio e che potrebbe nascondere delle insidie.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

A prendere il posto di Coutinho sarà uno tra Oxlade-Chamberlain, che era già arrivato con questo compito, oppure Sadio Mané che adesso potrebbe prendersi la maglia da titolare; il Liverpool dovrebbe giocare con il 4-3-3 nel quale Roberto Firmino sarà il riferimento centrale con Salah a sinistra, mentre in mediana Emre Can (sempre più vicino all’addio, ma avverrà a giugno) si posizionerà in mezzo con Milner da una parte e Wijnaldum dall’altra, un centrocampo piuttosto offensivo e nel quale i giocatori dovranno essere bravi a fare filtro. In difesa possibile la coppia formata da Van Dijk e Klavan; a destra ci sarà molto probabilmente Joe Gomez, dall’altra parte del campo invece potrebbe essere impiegato Robertson. Per quanto riguarda il Manchester City, i dubbi non sono troppi: Ederson tra i pali con Walker e Danilo sulle corsie, a proteggere il portiere brasiliano ci saranno Stones, rientrato dall’infortunio, e Otamendi che è favorito su Mangala. Qualche punto di domanda in mediana, dove non ci sarà David Silva: Gundogan il favorito per prenderne il posto ma attenzione alla soluzione Bernardo Silva, più simile tatticamente allo spagnolo. De Bruyne altro interno e Fernandinho riferimento centrale, davanti Sterling e Leroy Sané accompagneranno la prima punta Sergio Aguero.

