Nantes Psg/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nantes Psg, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata della Ligue 1, il campionato francese

14 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Nantes Psg, Ligue 1 20^ giornata (Foto LaPresse)

Nantes Psg si gioca allo Stade de la Beaujoire con calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 14 gennaio; è il posticipo della ventesima giornata nel campionato di Ligue 1 2017-2018, ed è una partita che ci interessa molto da vicino perché il Nantes è la squadra allenata da Claudio Ranieri, che si è rimesso in gioco dopo il miracolo Leicester. Il campionato francese torna con il girone di ritorno, dopo la sosta di tre settimane e mezzo: il Paris Saint Germain sta letteralmente dominando, ha 9 punti di vantaggio sulle due seconde entrando in questa giornata e tutto lascia intendere che arriverà il titolo sfuggito lo scorso anno, a riprendere il cammino interrotto in patria. Il Nantes si è rivelato come la grande sorpresa della stagione: evidentemente il tocco magico di Ranieri funziona ancora perché i gialloverdi hanno chiuso il girone di andata con tutte le possibilità di qualificarsi alle prossime coppe europee. Tecnicamente il Nantes potrebbe andare anche in Champions League; bisognerà eventualmente aumentare il passo, ma questa squadra può farcela.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nantes Psg sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento, che ancora una volta ha acquisito i diritti per le partite del calcio francese: l’appuntamento è su Premium Sport e Premium Sport HD, e tutti gli abbonati potranno assistere alla partita di Ligue 1 anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Premium Play che si può attivare – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il Nantes ha rallentato rispetto al grande inizio: aveva perso le prime due partite della stagione ma poi aveva dato vita a una serie di sei vittorie e due pareggi che avevano proiettato la squadra al terzo posto. Da lì però i valori sono emersi e il Nantes ha perso quattro partite delle seguenti sette; nonostante questo è rimasto nelle prime posizioni della classifica e ha chiuso il 2017 con due vittorie per 1-0, sfruttando il calendario (avversarie Angers e Amiens) e tornando a lanciare la propria candidatura per le coppe europee. Il Psg, archiviato il secondo posto dello scorso anno, è ripartito alla grande: super protagonista della campagna acquisti estiva con gli arrivi di Neymar e Kylian Mbappé, ha vinto 16 delle 19 partite giocate e non ha chiuso l’andata da imbattuto solo perché ha clamorosamente perso sul campo dello Strasburgo. Anche così il vantaggio su Monaco e Lione rimane enorme; il problema di questa squadra è che da quando sono arrivati gli sceicchi deve convivere con le altissime aspettative dei tifosi, che ormai considerano i titoli di Ligue 1 come scontati e vogliono la Champions League. A tale proposito, il Real Madrid rappresenta un ostacolo durissimo ma questa squadra ha tutto per superare il turno e qualificarsi ai quarti di finale.

PROBABILI FORMAZIONI NANTES PSG

Il Nantes scende in campo con un 4-3-3 nel quale capitan Dubois agisce sulla fascia destra, con Lima dall’altra parte e la coppia centrale formata da Djidji e Pallois a protezione di Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina. A centrocampo c’è Girotto in qualità di playmaker davanti allo schieramento arretrato; con lui in qualità di mezzali ecco Rongler e Abdoulayé Touré, giocatore fisico che nei piani di Ranieri è il frangiflutti come poteva esserlo Kante nel Leicester o, tornando più indietro, quel Mohamed Sissoko visto nella Juventus. Davanti l’italo-argentino Emiliano Sala è la prima punta ed è reduce dal gol vittoria contro l’Amiens; insieme a lui nel tridente offensivo ci sono Thomasson e Ngom. Il Psg ha recuperato in tempi record Thiago Motta e lo schiera in mezzo al campo; con lui ci saranno Verratti e Rabiot che formano dunque il centrocampo titolare, ma attenzione ovviamente a Pastore e Draxler che se la giocano. In porta dovrebbe esserci Aréola, con Meunier e Kurzawa schierati come terzini; Thiago Silva e Marquinhos formeranno la coppia centrale in difesa. Nel tridente offensivo non ci aspettiamo sorprese: il Psg vuole ripartire alla grande in campionato e dunque schiererà Cavani (in corsa per la Scarpa d’Oro) con Mbappé e Neymar sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente il Psg la squadra favorita per questa partita, come dimostrano anche le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai: addirittura il segno 1 per la vittoria del Nantes vale 12,00 e dunque non viene dato troppo credito alla squadra di Claudio Ranieri, che pure sta disputando un ottimo campionato. Dovrete giocare il segno X qualora pensiate che la partita finirà pari: in questo caso la quota assegnata è di 6,00. Con il segno 2, identificativo della vittoria del Paris Saint Germain, il vostro guadagno sarebbe di 1,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

