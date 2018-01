Risultati Serie D/ Classifiche aggiornata e live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (14 gennaio 2018)

Risultati Serie D: live score dei match in programma questa domenica 14 gennaio 2018. Tante le lotte al vertice nelle classifiche dei nove gironi protagonisti.

14 gennaio 2018 Michela Colombo

Risultati Serie D (LaPresse)

Il Campionato della Serie D torna protagonista in questa domenica 14 gennaio e secondo il calendario sarà l’unica serie calcistica che vedrà il campo oggi, viste le contemporanea soste di Serie A, B, e Lega Pro. Il campionato dilettanti sarà quindi sotto più ampi riflettori in questo fine settimana quando si vivrà la seconda giornata del girone di ritorno. Come al solio urge una piccola precisazione: oggi sarà infatti 21^ turno per alcuni gruppi e il 19^ per altri visto che ogni raggruppamento contiene un numero diverso di squadre partecipanti. Andiamo quindi a vedere brevemente i match più importanti e la situazione nelle varie classifiche dei gironi in campo questa pomeriggio: appare chiaramente impossibile vedere nel dettaglio partita per partita per tutti i nove gruppi previsti.

OCCHIO AL RIMINI

Partendo dal girone A infatti vale ovviamente la pena ricordare la lotta la vertice in corso tra Caronnese e Gozzano entrambi fermi alla vigilia di questo turno a quota 47 punti. Sulla carta comunque appare davvero difficile che la situazione si sbrogli a breve o almeno oggi pomeriggio: la Caronnese è favorita sul Bra (nono) mentre il Gozzano non dovrebbe far fatica a superare il Pavia. Nel girone B ecco poi un’altra situazione ben poco netta: la Pro Paria infatti, in campo oggi con il Rezzato resiste in vetta a quota 42 punti: dietro però rimane a una sola lunghezza di stacco il Darfo Boario, oggi ospite del Dro. Per il gruppo C infine ecco che la Virtus Verona resiste pur con difficoltà in vetta: la formazione veneta potrebbe però consolidare la propria piazza con un bel risultato contro il Calvi Noale che staziona solo al 17^ gradino della classifica. Nel girone D infine occhio al Rimini: la squadra romagnola, attesa in campo con il Tuttocuoio e ferma a quota 44 punti, ne ha due di vantaggio sul Fiorenzuola, che però oggi affronta il fanalino di coda Correggese.

TROINA INARRESTABILE

Anche nel gironi dedicati alle formazioni del centro e sud Italia vi sono parecchie situazioni simili in vetta alle varie graduatorie: andiamo a scoprire le varie lotte al vertice quindi. Nel Gruppo E per esempio ecco che in vetta troviamo il Ponsacco, atteso in campo con la Real Forte Querceta, ma il club ha un solo punto di vantaggio sul primo inseguitori che è l’Unione Sanremo. Identica la situazione anche nel girone F: qui la prima piazza è occupata dal Matelica (in campo con San Nicolò) con un solo punto di vantaggio sulla Vis Pesaro, che invece giocherà oggi con L’Aquila. Nel raggruppamento G ecco che il Rieti capolista se la vedrà con il Cassino dopo che il suo precedente match con il Latina era stato sospeso e poi annullato per il curioso episodio dell’infortunio dell’arbitro a 8 minuti dalla fine. Per il girone H invece la posizione di testa è contesa tra Potenza e Audace Cerignola come accade da parecchio tempo: i due club al momento hanno appena un punto a dividerli e oggi scenderanno in campo rispettivamente con Gragnano e Nardò. A chiudere l’analisi ecco poi il girone I dove ovviamente si deve parlare del Troina. Il club siciliano ha da tempo sbaragliato la concorrenza e ora vanta ben 10 di vantaggio sulle prime inseguitrici in classifica: per i rossoblu la 19^ giornata porterà il match contro il Gela, fermo alla nona piazza.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A

Borgaro-Chieri

Bra-Caronnese

Casale-Castellazzo

Como-Varese

Folgore Caratese-Calcio Derthona

Gozzano-Pavia

Inveruno-Sregno

Olginatese-Arconatese

Olrepovoghera-Borgosesia

Varesina-Pro Sesto

Girone B

Caravaggio-Trento

Ciserano-Milano City

Crema-Lecco

Dro-Darfo Boario

Grumellese-Calcio romanese

Lumezzane-PErgolettese

Pontisola-Ciliverghe Mazzano

Pro Patria-Rezzato

V Bergamo-Levico Terme

Girone C

Arzignanochiampo-Ambrosiana

Calvi Noale-V Verona

Campodarsego-Clodiense

Delta Rovigo-Abano

Este-Adriese

Feltre-Tamal

Legnago Salus-Belluno

Liventina-Montebelluna

Mantova-Cjalrins

Girone D

Colligiana-Sammaurese

Correggese-Fiorenzuola

Imolese-Sangiovannese

Lentigione-Vigor Carpaneto

Mezzlara-Villabiagio

Montevarchi-Castelvetro

Rimini-Tuttocuoio

Romagna Centro-Forlì

Trestina-Sasso Marconi

Vivi Altotevere-Pianese

Girone E

Finale-Valdinievole

Ghivizzano-Viareggio

Lavagnese-Sestri Levante

Massesse-Rignanese

Ponsacco-Real forte querceta

San Donato-Ligorna

Savona-Argentina

Serravezza Pozzi-Scandicci

Unione Sanremo-Albissola

Girone F

Agnonese-Fabriano Cerreto

Asd Francavilla-Nerostellati Pratola

Avezzano-Vastese

Campobasso-Monticelli

Castelfidardo-Sangiustese

L'Aquila-Vis PEsaro

Matelica-San Nicolò

Recanatese-Jesima

San Marino-Asd Pineto

Girone G

Anzio-San Teodoro

Aprilia-Sff Atletico

Budoni-Latina

Lanusei-Albalonga

Monterosi-Latte dolce

Nuorese-Tortolì

Ostia Mare-Lupa Roma

Rieti-Cassino

Trastevere-Flaminia

Girone H

Cavese-Turris

Francavilla-San Severo

Fulgor Molfetta-Aversa

Gragnano-Potenza

Gravina-Sarnese

Manfredonia-Nerostellati frattese

Nardò-Audace Cerignola

Picerno-Pomigliano

Taranto-Altamura

Girone I

Acireale-Palazzolo

Cittanovese-gelbison Cilento

Ebolitana-Palmese

Gela-Troina

Isola Capo Rizzuto-Vesuvio Ercolanese

Nocerina-Messina

Paceco-Vibonese

Portici-Roccella

Sancataldese-Igea virtus

© Riproduzione Riservata.