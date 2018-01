Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 14^ giornata)

Risultati volley femminile: diretta live score delle partite della 14^ giornata e la classifica della Serie A1. Conegliano e Novara attese a nuovi successi dopo la Champions League.

14 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano - Risultati volley femminile (LaPresse)

Dopo le diverse esperienze nelle coppe europee vissute in settimana, la grande pallavolo femminile per club torna protagonista questa domenica 14 gennaio 2018: si gioca oggi infatti la 14^ giornata del Campionato della Serie A1, la 3^ del girone di ritorno, inaugurato nella serata di Santo Stefano. Secondo il programma però le partite in programma per oggi saranno appena 5: ieri infatti si è giocato l’intenso e decisivo match tra Busto Arsizio e Modena dove di fatto è stato messo in palio un posto per la top five della classifica del campionato regolare. Andiamo quindi ora a studiare, partita per partita, che cosa ci riserverà questa 14^ giornata della Serie A1, ricordando che per tutti i campi oggi impegnati il fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 17.00.

OCCHIO ALLE BIG

Diamo quindi subito nuoccio ai match che vedranno impegnate le due big di questa parte della stagione della Serie A1, che in settimane si sono ben difese pure nella Champions League organizzato dalla Cev, ovvero Conegliano e Novara. Le pantere scenderanno in campo sempre alle ore 17.00 contro Filottrano davanti al pubblico del Pala verde: sulla carta si tratta di un match già segnato a favore delle venete che pure potrebbero subire l’entusiasmo delle ragazze di Giuseppe Nica, di ritorno da un bel successo contro Busto pochi giorni fa. Le azzurre invece saranno padrone di casa contro Il Bisonte Firenze: le toscane vorrebbero subito rimediare ai due KO rimediati nelle ultime giornate di campionato ma l’impresa al Pala Igor si annuncia complicato.

GLI ALTRI INCONTRI

Non meno importanti ovviamente saranno gli altri tre incontri previsti per questa domenica per questo turno della Serie A1. Sempre alle ore 17.00 scenderanno in campo Casalmaggiore e Bergamo: le rosanero hanno faticato in Cev cup questa settimana e contro le orobiche il risultato potrebbe non essere poi così scontato, facendo conto che entrambe le formazioni quest’anno veleggiano in acque cattive. In terra toscana invece andrà in scena lo scontro tra Scandicci e Monza: le fiorentine sono oggi impazienti di rimediare alla sconfitta rimediata contro la Pomì nella giornata precedente ma le lombarde di Pedullà hanno tutta l’intenzione di dare nuovo seguito alla striscia di risultati positivi. Da non sottovalutare poi la partita attesa sempre alle ore 17.00 tra Pesaro e Legnano: entrambe le formazioni hanno infatti più di una motivazione per fare bene oggi e il buon livello tecnico delle due formazioni attese in campo a Pesaro fanno ben pensare a un match ricco di ritmo e sorprese.

RISULTATI SERIE A1

Ore 17.00 Casalmaggiore Bergamo

ORe 17.00 Novara Firenze

Ore 17.00 Scandicci Monza

Ore 17.00 Conegliano Filottrano

Ore 17.00 Pesaro Legnano

CLASSIFICA

Conegliano 35

Novara 32

Scandicci 27

Busto Arsizio 25

Monza 22

Modena 21

Pesaro 19

Firenze 14

Casalmaggiore 13

Legnano 11

Bergamo 9

Filottrano 6

© Riproduzione Riservata.