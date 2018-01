Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 18^ giornata)

Risultati volley maschile: diretta live score dei match della 14^ giornata. E' lotta a Peugia per la prima posizione nella classifica. Occhio al big match Trento-Lube!.

14 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Modena - Risultati volley Serie A1 (da twitter ufficiale)

Dopo l’ennesimo turno infrasettimanale ecco che il campionato della Serie A1 di volley torna in campo da protagonista anche in questa domenica 14 gennaio 2018, e lo fa con la sua 18^ giornata, la 5^ del ritorno. Benchè la situazione al momento in classifica risulti un po’ confusa tra posticipi e anticipi vissuti in queste ultime settimane, di certo non abbiamo difficoltà anche oggi a individuare le big, da cui ci aspettiamo moltissimo. Prima però di andare a vedere nel dettaglio match per match, ricordiamo che nella giornata di oggi il calendario ci propone 6 incroci e per i quali è stato fissato alle ore 18.00 il fischio d’inizio. RISULTATI E CLASSIFICA VOLLEY MASCHILE

LA CORSA IN AVANTI

Con Perugia, che ha già disputato nella serata di ieri l’anticipo della 18^ giornata della Serie A1 contro Monza, vediamo allora che cosa attenderà alle altre concorrenti al primo gradino della classifica del campionato, oggi i campo. Occhi quindi puntati al Pala Trento, dove la squadra di Lorenzetti affronterà la Lube Civitanova, campionessa d’Italia in carica. I marchigiani di certo non vorranno perdere terreno sulla capolista umbra benchè certo la squadra gialloblu si stia rivelando un osso duro in questa parte della stagione di Superlega. Sempre alle ore 18.00 è poi atteso il fischio d’inizio all’altro incontro attesissimo: Modena ferma alla terza piazza della classifica infatti ospiterà al Pala Panini, Verona: uno scontro tutto gialloblu quindi dall’esito tutt’altro che scontato dato anche il grande momento degli scaligeri.

GLI ALTRI INCONTRI

Ovviamente non saranno meno importanti o spettacolari anche gli altri incontri previsti per oggi in questo quinto turno di ritorno della Serie A1. Sempre alle ore 18.00 si accenderà quindi al Pala banca la sfida tra Piacenza e Latina, dove i lupi vorranno strappare una vittoria pesante per proseguire la propria corsa nella top ten della classifica. Così anche Ravenna che invece affronterà in casa Milano: qui la sfida però si annuncia molto difficile per i romagnoli, che di fronte si troveranno la compagine di Andrea Giani, decisamente arrabbiata dopo i due KO appena rimediati. Per gli scontri in fondo alla classifica, segnaliamo poi il match tra Sora e Padova e la sfida Vibo Valentia-Castellana Grotte. Ad eccezion dei patavini va detto che questi club non se la stanno passando pio benissimo in questi ultimi turni: oggi quindi sarà l’occasione decisiva per dare una mossa ai rispettivi spogliatoi.

RISULTATI VOLLEY MASCHILE, 18^ GIORNATA

ore 18:00 Modena-Verona

ore 18:00 Piacenza-Latina

ore 18:00 Ravenna-Milano

ore 18:00 Sora-Padova

ore 18:00 Trentino-Civitanova

ore 18:00 Vibo Valentia-Castellana Grotte

CLASSIFICA

Perugia 45

Civitanova 44

Modena 39

Verona* 32

Trentino* 30

Padova 26

Milano, Piacenza, Ravenna 25

Latina*, Monza 18

Vibo Valentia 10

Sora, Castellana Grotte* 7

* una partita in meno

