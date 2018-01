Slalom speciale Wengen/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del mondo sci)

Diretta Slalom speciale Wengen, info streaming video e tv. La Coppa del mondo di sci maschile fa di nuovo tappa in Austria: è vittoria annunciata per Marcel Hirscher in questa domenica?

Dopo combinata e discesa, ecco che la Coppa del Mondo di sci torna ad accedersi sulla neve di Wengen anche in questa domenica 14 gennaio 2018. Ora però sarà la volta dello slalom speciale e ovviamente ci si attende grandi cose dai padroni di casa oggi favoriti alla Mannlichen Jung Frau e su tutti ovviamente il record man Marcel Hirscher. Studiata la pista già nella combinata di venerdì quindi non dovrebbero esserci più segreti per tutti coloro che oggi si presenteranno al cancelletto di partenza: ci dobbiamo attendere una nuova vittoria da parte dell'austriaco dopo quanto visto anche a Zagabria nell'ultimo appuntamento di questa disciplina?

ORARIO, INFO TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PROVA

Ricordiamo subito che la prima manche dello slalom maschile di Wengen è in programma alle ore 10.15, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 13.15. Ovviamente anche questo appuntamento sulla Mannlichen Juangfrau sarà visibile per tutti gli appassionati in diretta tv sui canali che ormai da tempo sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Wengen (www.fis-ski.com).

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Ovviamente, anche non controllando la classifica di specialità per questa stagione della Coppa del mondo, possiamo subito dire che il favorito d’eccellenza rimane l’austriaco Marcel Hirscher: lo sciatore di Annaberg im Lammertal sta vivendo un grande momento di forma e ovviamente di fronte al pubblico di casa vorrà fare bene. La concorrenza però a Wengen come al solito sarà fortissima, anche perchè non dobbiamo dimenticare che tra meno di un mese avranno inizio le olimpiadi Invernali in Corea del sud e tutti vorranno farsi vedere pronti e al meglio della condizione. Controllando i favoriti va detto che lo stesso Hirscher in primis dovrà guardarsi le spalle dal connazionale Micheal Matt oltre che l’eterno rivale il norvegese Henrik Kristoffersen qui campione in carica.

Da non sottovaluta poi il probabili exploit degli svizzeri e nello specifico di Luca Aerni e Daniel Yule che finora hanno fatto molto bene nelle prove di slalom in questa prima parte della stagione della coppa di cristallo. Per gli azzurri ci sentiamo di mentre sotto particolari riflettori Manfred Moelgg e Stefano Gross, decisamente i più costanti in questo tipo di prove benchè non abbiamo ancora avuto occasione di sfondare nello slalom speciale.

