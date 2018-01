Trento Civitanova/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 18^ giornata)

Diretta Trento Civitanova: info streaming video e tv. Big match al Pala Trento per la Serie A1: la squadra di Lorenzetti farà cadere la Lube segnando la 10^ vittoria di fila?.

14 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione della Diatec - Diretta Trento-Civitanova (da facebook ufficiale)

Trento-Civitanova, diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Alessandro Tanasi, è la partita in programma oggi domenica 14 gennaio 2018 per la 18^ giornata della Serie A1: fischio d’inizio atteso alle ore 18.00 presso il Pala Trento. Dopo Ravenna ecco che la formazione di Lorenzetti si presenterà a un nuovo banco di prova che si annuncia decisivo per comprenderle vere intenzioni dei gialloblu da qui fino a fine stagione. La campionessa d’Italia in carica, Civitanova, di certo non è tra gli avversari più semplici dato il suo stato di forma e palmares: Trento però non sarà da meno e di certo vorrà confermare le belle cose viste in questa parte di stagione in campo con la Lube. La partita di questa sera quindi si annuncia davvero spumeggiante e storia e protagonisti attesi in campo non potranno che rendere ancor più unico questo match.

Ricordiamo che la patita tra Trento e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: punto di riferimento quindi sarà come al solito il canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà ovviamente garantita anche la diretta streaming video del match, che ricordiamo, avrà inizio alle ore 20.30.

QUI TRENTO

Di fronte al pubblico di casa la squadra di Angelo Lorenzetti sarà di nuovo chiamata a combattere contro una grande della stagione corrente della Serie A1. Dopo la rassicurante vittoria con Ravenna (la nona di fila) ecco quindi i campioni d’Italia in carica e i vice campioni del mondo, ovvero i marchigiani di Medei: un incontro che ora, come nella storia, non è mai risultato affatto semplice. Trento ovviamente farà di tutto per riprendere la bella serie di risultati inaugurata ormai lo scorso 23 novembre: secondo lo storico questa infatti è il migliore striscia gialloblu delle ultime tre stagioni. Una vittoria poi oggi potrebbe riconsacrare il club di Lorenzetti tra le grandi dopo una partenza affatto in linea con il suo palmares.

QUI CIVITANOVA

Ovviamente Civitanova sta conducendo un proseguo di stagione più che brillante: sono ben 44 i punti vinti dalla squadra di Medei in appena 17 incontri disputati e il bilancio ci racconta di appena 2 KO e di 16 set lasciati agli avversari. Solo Perugia è riuscita finora a tenere il ritmo della Lube: dietro ai marchigiani, la classifica della Serie A1 ci racconta di ben 5 lunghezze di Modena, terza classificata. A stupire nel cammino di Civitanova però sono stati i suoi cali. Benchè siano stati appena due le sconfitte rimediate colpisce che siano arrivate prima con Padova e poi con Castellana Grotte (attuale fanalino di coda): difficile però che tali cali di attenzione possano ricapitare contro una squadra come Trento.

