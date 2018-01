VINCENZO MONTELLA / Secondo ko di fila per il nuovo allenatore del Siviglia in Liga, rischia già l'esonero?

Vincenzo Montella, rischia l'esonero? Secondo ko di fila per il nuovo allenatore del Siviglia in Liga. Dopo il brutto 5-3 interno col Betis Siviglia arriva la sconfitta con l'Alaves.

14 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Vincenzo Montella, Siviglia - LaPresse

Vincenzo Montella rischia l'esonero? Forse è presto per dirlo, di certo il suo arrivo al Siviglia non è stato comodo almeno per quanto riguarda la Liga. Il tecnico campano ha esordito la settimana scorsa perdendo 5-3 in casa contro il Betis. Oggi invece il Siviglia è andato a perdere fuori casa contro l'Alaves col risultato di 1-0. La partita è stata decisa da una giocata di Garcia all'inizio della ripresa con i padroni di casa rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Duarte a sette dalla fine. La squadra di Montella era partita in campo con il 4-2-3-1 con tanto spazio tra un reparto e l'altro. Proprio in rapidità negli spazi ha punito la squadra di Abelardo, brava a sfruttare ogni minima occasione. Il Siviglia si dovrà rialzare molto presto perché è reduce da un punto nelle ultime cinque partite e si trova sesta in classifica, due punti solo sopra l'Eibar fuori dalle coppe.

PERCORSO DIVERSO IN COPPA

Vincenzo Montella ha deluso fino a questo momento in Liga, ma è riuscito in Coppa del Re a passare il turno. Il Siviglia ha infatti superato brillantemente il Cadice, con un totale di 4-1. All'andata fuori casa sono bastati venti minuti del primo tempo per accumulare un doppio vantaggio grazie ai gol di Nolito e Jesus Navas. Nel finale il Cadice aveva poi fallito l'occasione per riaprire virtualmente fallendo un calcio di rigore con Sanchez. Al ritorno era arrivato il secondo risultato utile conquistato da Vincenzo Montella. Il Siviglia ha ottenuto una vittoria anche al ritorno stavolta per 2-1. Nel primo tempo è arrivata la rete di Ben Yedder, mentre all'inizio della ripresa ha segnato anche Correa. Il Cadice si è tolto almeno la soddisfazione di segnare un gol nel finale della gara con Garcia. Rete che è stata inutile ai fini della qualificazione, ma che fa uscire almeno il Cadice dal match con un gol all'attivo.

