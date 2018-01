Veronica Valle accusa Lewis Hamilton/ “Dottor Jekyll e Mister Hyde, mi diceva che ero un grasso Umpa Lumpa”

Veronica Valle accusa Lewis Hamilton: la modella ed ex fidanzata del campione di Formula 1 rivela alcuni retroscena choc della sua presunta doppia personalità.

Lewis Hamilton, il campione del mondo di Formula 1, come "Dottor Jekyll e Mister Hyde": così lo definisce oggi la modella ed ex fidanzata Veronica Valle, la quale a tre anni dalla loro relazione ha rotto il silenzio svelando alcuni retroscena della loro (breve) vita di coppia. Le parole della 26enne, come riporta Formulapassion.it, sono contenute in una lunga intervista pubblicata sull'edizione odierna del tabloid The Sun nel quale la stessa Valle fornisce una descrizione del quattro volte campione del mondo di F1 tutt’altro che felice. "E' un seduttore con un lato orribile", ha rivelato prima di raccontare le tante stranezze del 31enne che sottolineerebbero la sua presunta doppia personalità. A detta della sua ex, Hamilton sarebbe capace di cambiare il suo stato d'animo in un batter di ciglia e per delle sciocchezze. "Inizialmente fu molto dolce con me, ma una volta in volo verso New York, ad esempio, perse le staffe solo perché il pilota del velivolo utilizzò il bagno", ha raccontato la modella che rivela come in quell'occasione vide il suo ex molto furente contro il malcapitato pilota, "reo", a suo dire, solo di aver utilizzato il bagno sul suo aereo. Secondo il racconto della Valle, Hamilton sarebbe propenso ad andare spesso in escandescenza per futili motivi, come quella volta che la rimproverò di mangiare il gelato nel modo sbagliato: "Afferrò un cucchiaio e spiegò: “Dovresti mangiarlo in questo modo”, e ne raccolse una piccola quantità dalla superficie superiore".

LE OFFESE SUL SUO ASPETTO FISICO

Ma i presunti atteggiamenti bizzarri di Lewis Hamilton rivelati dalla sua ex compagna, Veronica Valle, non sarebbero terminati qui. A detta della modella, infatti, il campione delle monoposto avrebbe avuto nel corso della loro relazione un comportamento poco carino nei suoi confronti, come quando perse i bagagli dopo un volo ma lui non si premurò neppure di chiederle semplicemente se avesse bisogno di qualcosa. La loro relazione, seppur breve, fu poi caratterizzata anche da offese per non nulla galanti. La Valle ha raccontato che quando capitava di essere la prima a prendere da mangiare, lui era solito redarguirla con opinioni molto pesanti sul suo aspetto fisico: "Mi diceva: “Guardati, sei così grassa”. E gli altri ridevano di me, e continuava: “Sembri un Umpa Lumpa”". Atteggiamento destinato a peggiorare quando lo sportivo beveva dei drink in più. Una volta la invitò ma poi quando lei si preoccupò di sapere se fosse tutto ok, lui iniziò a imprecarle contro: "Mi disse di “levarmi dal c****” e che erano solo fo***** affari suoi. Non ho proprio capito perché mi aveva invitato, se doveva trattarmi in quel modo". A detta degli amici, ha poi aggiunto la ragazza, quando Lewis alza il gomito è solito perdere la testa. Oggi ricorda con poco piacere il "lato orribile" del suo carattere e con una punta di amarezza commenta: "Lo lasciai quando realizzai di esser stata solamente usata da lui".

