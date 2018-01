AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta Fognini Zeballos streaming video e tv: stanotte l'esordio di Federer

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Cinque italiani in campo nella seconda giornata del torneo dello Slam, occhi puntati su Fognini e Giorgi

15 gennaio 2018 - agg. 15 gennaio 2018, 18.39 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: in campo Fabio Fognini (Foto LaPresse)

Quali temi portanti arriveranno dalla giornata degli Australian Open 2018? Sicuramente sarà interessante vedere all’opera Roger Federer: lo svizzero inizia oggi la difesa al titolo vinto a sorpresa un anno fa, quello che è stato il su diciottesimo Slam (sarebbe poi arrivato anche il numero 19, nel giardino di casa di Wimbledon). Aljaz Bedene non è sicuramente un avversario che possa impensierire il Re fino a batterlo, ma il fatto che Federer non lo abbia mai incrociato può sicuramente giocare a favore dello sloveno, che potrà eventualmente sorprendere lo svizzero almeno nei primi giochi del match. Per Federer il cammino verso il back to back agli Australian Open potrebbe non essere semplicissimo: già al terzo turno potrebbe trovare in Richard Gasquet un giocatore di grande tecnica e in grado di farlo stancare con scambi prolungati, agli ottavi poi la strada si può incrociare con quella di Sam Querrey o, e sarebbe anche peggio, di un Milos Raonic che al netto delle condizioni fisiche non perfette rimane una grande minaccia. In realtà il vero banco di prova per Federer arriverebbe eventualmente ai quarti: qui il Re si troverebbe a giocare molto probabilmente con Juan Martin Del Potro, che lo ha battuto due volte agli Us Open (finale 2009 e quarti dello scorso settembre) e ha rischiato di farlo fuori nella semifinale olimpica del 2012, una delle partite più belle in epoca recente. La semifinale per Federer potrebbe prevedere lo scontro generazionale con Alexander Zverev - da cui ha perso nella finale di Montréal, rifacendosi in pieno alle Atp Finals - oppure un match comunque duro con Dominic Thiem, per non parlare della possibilità di un’altra semifinale contro Stan Wawrinka come accaduto un anno fa (i due andarono al quinto set). Al di là di come finirà, rivedere in campo Federer per un’altra stagione (e potrebbe non essere l’ultima) è sicuramente una grande cosa per il tennis mondiale; sta agli avversari più giovani provare a fare lo scalpo al Re. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Gli Australian Open 2018 sono trasmessi in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, dunque un appuntamento riservato a chi possiede un abbonamento alle piattaforme a pagamento (per intenderci Sky e Premium); la regia è internazionale ma di volta in volta si proverà a dare spazio alle partite dei tennisti italiani. Per tutti, pagando una quota per sottoscrivere un abbonamento, ci sarà la possibilità di assistere al torneo anche in diretta streaming video, grazie al servizio Eurosport Player che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL TORNEO

Seconda giornata agli Australian Open 2018: al Melbourne Park, a partire dalla 1:00 della mattina tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio, prosegue l’ampio programma del primo Slam stagionale nel mondo del tennis. Siamo nella parte bassa del tabellone maschile e in quella alta del tabellone femminile: i match di singolare saranno 64 e districarsi tra essi non sarà semplice, ma possiamo dire che gli italiani coinvolti sono cinque. Soprattutto Fabio Fognini, che è riuscito a prendersi una testa di serie (la numero 25) e ha pescato tutto sommato bene, visto che il suo avversario sarà Horacio Zeballos. Tra gli uomini altri tre giocatori impegnati, anche se purtroppo le possibilità di vederli al secondo turno diminuiscono: Matteo Berrettini incrocia la testa di serie numero 26 Adrian Mannarino, Thomas Fabbiano deve vedersela addirittura con Alexander Zverev mentre Lorenzo Sonego giocherà contro Robin Haase, e sicuramente tra gli outsider azzurri è quello con maggiori speranze pur non partendo favorito. Solo una giocatrice italiana sarà impegnata nel torneo femminile: si tratta di Camila Giorgi la cui avversaria è la russa Anna Kalinskaya, arrivata dalle qualificazioni.

ITALIA POVERA

Purtroppo l’Italia si presenta agli Australian Open 2018 con una batteria di giocatori decisamente diminuita rispetto alle ultime volte: il problema riguarda soprattutto il tennis femminile, visto che in ambito Atp tutto sommato ce la siamo cavata portando Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso dalle qualificazioni, insieme a Matteo Berrettini che in realtà era stato eliminato da Denis Kudla ma è stato ripescato come lucky loser. Il piatto Wta piange: due sole giocatrici nel tabellone principale sono anche un lusso, considerando che Francesca Schiavone si sarebbe dovuta ritirare a fine 2017 e invece ha deciso di proseguire, venendo comunque eliminata da Jelena Ostapenko. Camila Giorgi resta la nostra grande speranza, soprattutto dopo la brillante semifinale di Sydney, ma resta una giocatrice troppo ondivaga e che per il momento non ha mai fatto il salto di qualità nei grandi appuntamenti. Le qualificazioni sono state fatali non solo a Georgia Brescia, Jasmine Paolini e Deborah Chiesa ma anche a Roberta Vinci e Sara Errani, arrivata fino al terzo turno ma poi sconfitta dalla tailandese Luksika Kumkhum: abbiamo toccato un punto davvero basso e ora non ci resta che provare a ripartire, magari facendo un po’ di strada in questi Australian Open - in questo senso Fabio Fognini è il principale indiziato - ma avendo già perso tre giocatori (oltre alla Schiavone hanno perso al primo turno Paolo Lorenzi e Salvatore Caruso, entrambi rimontati da 2-0).

I BIG IN CAMPO

Tanti i big in campo nella giornata odierna: grande attesa per il campione in carica Roger Federer che apre la difesa del titolo contro Aljaz Bedene, aspettative per Alexander Zverev e per Juan Martin Del Potro, tornato da ieri nella Top Ten del ranking e sfortunatissimo nell’aver pescato Francis Tiafoe. Oggi però giocheranno anche Novak Djokovic, che non vediamo da sei mesi e che non avrà un compito agevole contro l’americano Donald Young, e il finalista del Master David Goffin; rientra anche Stan Wawrinka, che qui al Melbourne Park ha trionfato nel 2014 prendendosi il primo Slam della carriera in una finale incredibile contro Rafa Nadal. Nel torneo femminile Simona Halep, per la prima volta al numero 1 del tabellone di uno Slam, se la vede con Destanee Aiava che era stata la prima tennista nata nei 2000 a vincere un match Wta; ci saranno anche Garbine Muguruza, che ha già trionfato al Roland Garros e Wimbledon, e Angelique Kerber ancora imbattuta in questo inizio di 2018 (campionessa nel 2016), rilanciata verso il ritorno nella Top 10. Non ci annoieremo di sicuro nemmeno oggi insomma…

