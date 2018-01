Dakar 2018/ Diretta streaming video: orario, classifiche e percorso (9^ tappa Tupiza-Salta)

Dakar 2018 diretta streaming video: orario, classifiche e percorso della 9^ tappa Tupiza-Salta, con cui si andrà dalla Bolivia all'Argentina (oggi lunedì 15 gennaio)

15 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Dakar 2018 - 9^ tappa (LaPresse)

La Dakar 2018 oggi propone la sua nona tappa Tupiza-Salta, con partenza in Bolivia e arrivo in Argentina, dove poi il Rally Dakar rimarrà fino a sabato, giorno della conclusione di questa massacrante gara, in programma a Cordoba. Il percorso di questa nona tappa sarà di ben 754 km; come chilometraggio sarà una delle frazioni più lunghe, tuttavia “solo” 242 km saranno di prova speciale, quella che conta per la classifica. L’ingresso in Argentina ci ricorda che il gran finale della Dakar 2018 è sempre più vicino: attenzione dunque a quello che succede nell’affascinante panorama del Sudamerica, perché il momento dei verdetti irrevocabili si fa sempre più vicino. L’appuntamento con la nona tappa comincerà attorno alle ore 14.00 italiane di oggi pomeriggio, cioè alle 9.00 del mattino locali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Anche in vista di questa 9^ tappa della Dakar 2018 ricordiamo che alla storica competizione è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Bolivia, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile alle ore 23.35 sul canale Eurosport che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

IL PERCORSO

Abbiamo già detto del chilometraggio di questa nona tappa da Tupiza a Salta, frazione che si svilupperà fra il sud della Bolivia e il nord dell’Argentina. Da segnalare che la prova speciale sarà interamente in territorio boliviano, dal momento che l’arrivo coinciderà con il confine fra i due Stati, dunque poi in Argentina sarà tutto trasferimento per raggiungere Salta, capitale dell’omonima provincia. Limitandoci ad analizzare i 242 km della prova speciale, osserviamo innanzitutto che il fondo sarà in gran parte costituito da terra, per la precisione per il 76% del percorso, mentre nel restante 24% del tracciato i piloti della Dakar 2018 si troveranno ad affrontare un fondo pietroso. Sempre molto importante il fattore altitudine: si resterà infatti molto in alto, toccando un massimo di 4800 metri al culmine della salita più alta nella prima parte del percorso, poi si scenderà ma senza mai andare sotto i 3000 metri e con un continuo susseguirsi di saliscendi che risulteranno certamente ostici.

