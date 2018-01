Nantes-Psg/ Video, follia dell'arbitro Chapron: tackle a Diego Carlos e poi espulsione!

Arbitro vs difensore, il video della follia di Tony Chapron che, atterrato da un colpo fortuito, cerca di vendicarsi con un tackle e poi espelle il responsabile, il difensore Diego Carlos

15 gennaio 2018 Claudio Franceschini

L'arbitro francese Tony Chapron, 45 anni (Foto LaPresse)

Incredibile episodio quello andato in scena nel corso di Nantes Psg: un arbitro che effettua un tackle nei confronti di un calciatore? Si è visto anche questo alla Beaujouire, casa dei canarini che erano impegnati contro il Psg nella partita di Ligue 1. E’ finita 1-0 a favore della capolista, grazie al gol realizzato da Angel Di Maria dopo 12 minuti; nelle cronache della gara però è finito il direttore di gara. Tony Chapron, 45 anni e internazionale da oltre 10 anni, nei minuti di recupero ha perso decisamente la bussola: non possiamo definire in altro modo la serie di eventi di cui si è reso protagonista. C’entra poco il gol che aveva annullato a Emiliano Sala, e che sarebbe stato quello del pareggio: mancava poco alla fine della partita quando Kylian Mbappé è partito palla al piede involandosi verso la porta (sarebbe poi stato frenato in area di rigore), Chapron stava correndo verso l’azione ma improvvisamente è stato tamponato da Diego Carlos, difensore centrale del Nantes. L’arbitro è caduto e, forse istintivamente o forse no, ha incredibilmente cercato di effettuare un tackle sul malcapitato giocatore, magari poco attento nel correre alle sue spalle ma nulla più. Ancor più clamoroso però quello che è successo dopo: Diego Carlos si è visto sventolare in faccia il cartellino giallo e, essendo già ammonito, è finito sotto la doccia. Non prima di aver cercato di spiegare in maniera “particolare” l’accaduto, venendo trattenuto a stento. Il Psg si è visto assegnare una clamorosa punizione - che ha portato a poco - e ha vinto la partita, ma l’accaduto resta nella storia.

LA SCHEDA DI CHAPRON

Tony Chapron ha vissuto ben più del canonico quarto d’ora di celebrità: in Francia e non solo si sono sprecate caricature, “meme” e immagini del suo tackle ai danni di Diego Carlos. Tecnicamente il direttore di gara non ha infranto il regolamento, nel senso che una condotta violenta o comunque un contatto volontario tra giocatore e arbitro va sanzionato; tuttavia basta guardare le immagini per rendersi conto della casualità dell’accaduto, e se anche fosse è assolutamente spropositata la reazione a contrasto avvenuto. Sia come sia, Chapron adesso rischia se non altro una sospensione; in questa stagione ha già diretto sette partite di Ligue 1 e si era già trovato di fronte il Psg, nella partita vinta 3-0 contro il Nizza. Due apparizioni nei gironi di Europa League, una comparsata nel campionato dell’Arabia Saudita, un totale di 16 gare nelle quali ha dimostrato di essere un arbitro “tranquillo”, tanto da non raggiungere le 2,5 ammonizioni per gara con un’espulsione ogni più di 5 partite e tre calci di rigore assegnati. Non si spiega dunque il suo atteggiamento nei confronti di Diego Carlos: il quale, come già detto, è stato colpevole solo di trovarsi in zona e di non essere stato troppo attento a dove correva Chapron, anche perchè i suoi occhi erano rivolti a Mbappé che era defilato sulla sinistra e rientrava verso la porta. Un episodio incredibile, quasi “da campetto”: ora vedremo quali saranno le sanzioni nei confronti dell’arbitro.

© Riproduzione Riservata.