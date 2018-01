Napoli/ Sarri recupera Milik e Ghoulam: possono allenarsi sul campo (ultime notizie)

Ssc Napoli news: Maurizio Sarri tira un sospiro di sollievo, i due infortunati di lungo corso Milik e Ghoulam hanno ricevuto l'ok per tornare ad allenarsi sul campo dopo mesi di stop

15 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli (Foto LaPresse)

Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam viaggiano verso il recupero: ottime notizie quelle per il Napoli che, come riportato da NapoliToday.it, ha avuto l’ok circa la ripresa degli allenamenti sul campo da parte dei due giocatori infortunati, entrambi reduci dalla rottura del legamento crociato. Anche il medico sociale dei partenopei, il dottor De Nicola, ha affermato che i due stanno benissimo; addirittura nei giorni scorsi si era ventilata per Ghoulam l’ipotesi di una convocazione per la partita contro l’Atalanta. Il che sarebbe sinceramente pazzesco: il terzino algerino si è infortunato il primo novembre e dunque sarebbe disponibile due mesi e mezzo più tardi, bruciando qualunque tipo di tabella si potesse stilare per il suo recupero. A tale proposito pare che Maurizio Sarri abbia confermato la notizia con un laconico “non è umano”, riferito ovviamente a Ghoulam; pensiamo poi al fatto che l’algerino potrebbe e dovrebbe tornare in campo prima di Milik, il cui infortunio risale a una quarantina di giorni prima. Vero che il polacco si è rotto due volte il crociato nel giro di un anno; tuttavia oltre un mese di differenza è un bel margine in questo tipo di problemi fisici, ma Ghoulam sta bruciando le tappe e, e anche non dovesse farcela per il lunch match di Serie A della prossima domenica, il suo ritorno a disposizione dovrebbe essere ormai questione di poco tempo. Come anche quello di Milik del resto.

SARRI RITROVA GLI INFORTUNATI

Con il rientro di Milik e Ghoulam il Napoli tornerà ad avere tutta la rosa al completo: Maurizio Sarri si era già trovato in una situazione difficile lo scorso anno, quando il lungo stop dell’attaccante polacco aveva portato all’arrivo invernale di Leonardo Pavoletti. Che però aveva giocato poco o nulla, perchè nel frattempo il tecnico toscano si era inventato Dries Mertens da centravanti e il belga aveva risposto con una stagione pazzesca; lo stesso motivo per cui in questa stagione Mertens ha sempre giocato, non avendo una valida alternativa in panchina con l’assenza forzata di Milik. Sul polacco si era aperta l’ipotesi di uno scambio con il Chievo, che lo avrebbe accolto in gialloblu mandando al Napoli Roberto Inglese, già acquistato dai partenopei ma parcheggiato a Verona fino almeno al 30 giugno; un’idea che però non sembra essere percorribile. Milik potrebbe recuperare la condizione perfetta in azzurro: certo il suo contributo in termini di minuti ed efficacia andrebbe valutato, ma sarebbe comunque un rientro importante. Come quello di Ghoulam: per sopperire alla sua assenza Sarri ha alternato Mario Rui, che nel frattempo era tornato dallo stesso infortunio (quando giocava con la Roma) e Elseid Hysaj spostato a sinistra, con l’inserimento di Christian Maggio a destra. C’è da dire che senza questi due giocatori il Napoli non ha poi perso terreno: è sempre primo in campionato per esempio, e probabilmente in Champions League avrebbe comunque fallito la qualificazione agli ottavi anche con la rosa al completo.

