Video/ Cosenza Trapani (1-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Cosenza Trapani (1-0): highlights e gol della partita di Coppa Italia Serie C che è stata decisa solo nel finale dalla rete di Calamai nei minuti di recupero

15 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Cosenza Trapani (LaPresse)

Il Cosenza si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia riservata alle squadre che partecipano al campionato di Serie C: al San Vito la formazione di Braglia elimina dalla competizione il Trapani di Calori grazie a un gol di Calamai che a tempo praticamente scaduto risolve la contesa a favore dei silani che passano il turno, grande delusione per gli ospiti che avevano fatto la partita nei minuti precedenti senza però creare grossi pericoli dalle parti di Saracco, bravo a non abbassare mai la guardia nell'arco dei novanta minuti. Primo tempo non indimenticabile con le due squadre tutt'altro che intenzionate ad alzare i ritmi, i padroni di casa hanno lasciato volentieri l'iniziativa agli avversari con Marras ed Evacuo che non hanno saputo trovare il bersaglio grosso. Anche nella ripresa gli uomini di Calori non riescono a concretizzare le azioni offensive costruite e così il Cosenza comincia a prendere coraggio con Tutino che al 54' manda incredibilmente il pallone a lato pur trovandosi a pochi metri dalla porta di Pacini. A ridosso del novantesimo i giocatori del Trapani accusano un vistoso calo di rendimento mentre quelli del Cosenza, che in precedenza hanno pensato a risparmiare le energie in vista degli eventuali supplementari, alzano ulteriormente il baricentro mettendo alle corde la difesa granata.

DECISIVO IL FINALE

All'85' il cross di D'Orazio si trasforma in un tiro insidioso per Pacini che riesce comunque a metterci una pezza, da qui in avanti la gara si trasforma in un autentico assedio dei padroni di casa che prendono la residenza nella trequarti avversaria, Pascali e Pacini danno vita a un duello serrato, l'estremo difensore del Trapani riesce a cavarsela, poi nel recupero Fazio stende Mendicino lanciatissimo a rete. Per l'arbitro Robilotta si tratta di fallo da rigore e soprattutto da ultimo uomo, indicando il dischetto ed estraendo il rosso per il numero 13 di Calori: dagli undici metri lo stesso Mendicino si fa però ipnotizzare da Pacini, a questo punto i supplementari sembrano inevitabili e invece al 95' Calamai trova la conclusione vincente. Inutili le proteste degli ospiti per una deviazione di Mendicino in sospetto fuorigioco, dopo un consulto con il guardalinee il direttore di gara decide di convalidare comunque il gol, all'ultimo respiro il Cosenza vince e accede al turno successivo, ad attenderlo il Lecce capolista del girone C. Decisivi i cambi operati da mister Braglia, gli innesti di Statella e Baclet hanno cambiato decisamente l'inerzia del match consentendo al Cosenza di trovare il cambio di ritmo necessario per mettere in difficoltà il Trapani.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI COSENZA TRAPANI (1-0)

© Riproduzione Riservata.