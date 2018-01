Video/ Lecce Matera (3-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Lecce Matera (3-0): highlights e gol della partita della Coppa Italia Serie C che è stata dominata dai padroni di casa salentini, che si qualificano ai quarti

15 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Lecce Matera (LaPresse)

Tutto facile, o quasi, per il Lecce di Liverani tra le mura amiche dello stadio di Via del Mare si sbarazza del Matera battendolo per 3 a 0: i salentini approdano così ai quarti della Coppa Italia riservata alle squadre di Serie C, dove incontreranno il Cosenza che hanno invece eliminato dal torneo il Trapani. Di fatto non c'è mai stata partita con i padroni di casa che sin dal fischio d'inizio hanno preso l'iniziativa facendo l'iniziativa e giocando stabilmente nella metà campo avversaria, giornata che comincia con il piede sbagliato per gli uomini di Auteri che devono fare anche a meno delle prestazioni di Salandria che si infortuna al ginocchio e deve lasciare il campo in barella, al suo posto entra Dammacco. Prima dell'intervallo il Lecce sblocca la contesa con Dubickas che non lascia scampo a Golubovic, l'estremo difensore del Matera in precedenza era riuscito a sventare il tentativo al volo di Torromino. Nella ripresa i padroni di casa mettono la freccia una volta per tutte con il gol del raddoppio che porta la firma di Costa Ferreira, gli ospiti falliscono l'opportunità di accorciare le distanze e riaprire la contesa con De Franco che sbaglia quello che sarebbe stato il facilissimo tap-in dell'1-2, nei minuti che portano al novantesimo Dubickas non trova la doppietta, Chironi interviene su Dammacco negandogli la gioia del gol, Persano deposita il pallone in rete ma l'arbitro ferma tutto per una (corretta) segnalazione di fuorigioco, così ci pensa Megelaitis a realizzare il gol della tranquillità a pochi minuti dal triplice fischio. Liverani riesce comunque a farsi allontanare dall'area tecnica per proteste nonostante i suoi uomini fossero già avanti di due gol, rivolgendo qualche parola di troppo all'indirizzo dell'arbitro D'Ascanio che non può assolutamente far finta di nulla.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, in conferenza stampa: "Ho ricevuto segnali positivi da parte dei miei ragazzi, nonostante la pausa la squadra non ha abbassato la guardia e ha interpretato la gara nel migliore dei modi. L'infortunio di Costa Ferreira non mi preoccupa più di tanto, dovrebbe trattarsi solamente di una botta. Ora ci godiamo questa vittoria ma siamo consapevoli che dobbiamo preparare nei minimi dettagli la prossima sfida contro il Catania, voglio uno stadio da Serie A. Con l'arbitro abbiamo chiarito tutto, aveva capito male una mia frase credendo lo stessi insultando, si è trattato solo di un equivoco". L'allenatore del Matera, Gaetano Auteri, fa i complimenti al Lecce: "Al momento i salentini sono nettamente superiori, anche se la partita è stata equilibrata gli avversari sono riusciti a sfruttare gli episodi a loro favore, a differenza nostra. L'infortunio di Salandria ci ha condizionato ma questo non dev'essere un alibi per la prova deludente di alcuni giocatori".

