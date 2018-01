Australian Open 2018/ Diretta Seppi Nishioka streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Inizia il secondo turno del torneo dello Slam a Melbourne: Andreas Seppi affronta Yoshihito Nishioka

16 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: 2^ turno per Andreas Seppi (Foto LaPresse)

E’ già tempo di secondo turno agli Australian Open 2018: la partita tra Andreas Seppi e Yoshihito Nishioka è l’unica che nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio - si comincia alle 01:00 italiane - riguardi nostri rappresentanti. Purtroppo in queste metà dei tabelloni (parte alta maschile, parte bassa femminile) abbiamo già perso tre azzurri: eliminati Paolo Lorenzi e Salvatore Caruso (entrambi rimontati da un vantaggio di due set a zero, rispettivamente da Damir Dzumhur e Malek Jaziri) e Francesca Schiavone, che aveva una missione semi-impossibile contro Jelena Ostapenko, ultima campionessa del Roland Garros. Dunque Seppi cerca di rimanere in corsa e di raggiungere il terzo turno: sarebbe per lui un risultato ancora più importante di un semplice scatto nel torneo dello Slam, perchè in questa zona del main draw le precoci eliminazioni delle teste di serie hanno aperto un’autostrada per arrivare almeno fino ai quarti senza sudare troppo (chiaramente sulla carta).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Gli Australian Open 2018 sono trasmessi in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, dunque un appuntamento riservato a chi possiede un abbonamento alle piattaforme a pagamento (per intenderci Sky e Premium); la regia è internazionale ma di volta in volta si proverà a dare spazio alle partite dei tennisti italiani. Per tutti, pagando una quota per sottoscrivere un abbonamento, ci sarà la possibilità di assistere al torneo anche in diretta streaming video, grazie al servizio Eurosport Player che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE SPERANZE DI SEPPI

Seppi non ha mai giocato contro Nishioka, un ventiduenne giapponese che occupa attualmente la 168esima posizione del ranking Atp. Eppure sa di non doverlo sottovalutare: due giorni fa Nishioka è stato in grado di eliminare la testa di serie numero 27 Philipp Kohlschreiber, e dunque deve godere del giusto rispetto. Pure, il tennista altoatesino ha davanti a sè una grande occasione: da questa parte del tabellone non solo Kohlschreiber è già fuori dai giochi, ma anche e soprattutto Jack Sock che è l’ultimo vincitore di Parigi-Bercy e ha partecipato alle Finals dello scorso autunno. Significa che Seppi potrebbe ritrovarsi ai quarti eliminando Nishioka, uno tra Ivo Karlovic e Yuichi Sugita e poi eventualmente Denis Istomin o Kyle Edmund, che si sfidano oggi e che appaiono le principali minacce al quarto turno. Ai quarti arriverebbe Grigor Dimitrov, ma a quel punto l’azzurro avrebbe già ottenuto il suo miglior risultato negli Slam; ricordiamo che la tradizione di Seppi agli Australian Open è ottima, ci sono tre qualificazioni agli ottavi - ad anni dispari distanziati di un biennio - eliminando Marin Cilic, Roger Federer e Nick Kyrgios (da 0-2 nei set). Oggi che il tabellone è favorevole sarebbe un peccato non replicare quanto meno il quarto turno, ma Andreas è il primo a sapere che ogni singolo match va giocato dallo 0-0 e impegnandosi al massimo.

TORNANO NADAL E DIMITROV

In questo secondo turno rivedremo in campo il numero 1 Rafa Nadal e uno dei giocatori più attesi in finale, Grigor Dimitrov: i due possono ripetere l’epica semifinale dello scorso anno e il bulgaro ci arriverebbe con consapevolezza decisamente maggiore. Intanto per Nadal l’avversario è Leonardo Mayer, con cui è 4-0 nei precedenti; per Dimitrov invece l’ostacolo di secondo turno è il qualificato americano Mackenzie McDonald, mai incrociato in precedenza. Per loro due il tabellone conta il giusto, ma Dimitrov può senza dubbio temere un terzo turno nel quale potrebbe trovarsi di fronte la giovane esuberanza di Andrey Rublev; il russo è uno della Next Gen impegnati nella notte, grande curiosità per vedere all’opera anche Denis Shapovalov che ha una grande sfida contro Jo-Wilfried Tsonga, oltre al diciannovenne norvegese Casper Ruud, che giocherà contro Diego Schwartzman (testa di serie numero 24).

ECCO BENCIC E WOZNIACKI

Per Belinda Bencic aver eliminato Venus Williams può significare tantissimo: la ventenne svizzera adesso ha una grande opportunità da cogliere, perchè la sfida contro Luksika Kukhmum (ha eliminato la nostra Sara Errani nelle qualificazioni) la vede favorita e poi il tabellone sarebbe più o meno aperto, certo con le insidie Daria Gavrilova o Julia Goerges (agli ottavi) ed eventualmente Elina Svitolina ai quarti. Che la Bencic possa tornare ai quarti di uno Slam oltre tre anni dopo (li aveva giocati agli Us Open 2014) è una possibilità concreta; intanto oggi rivedremo in campo anche la stessa Svitolina (contro Katerina Siniakova), che è una delle candidate al numero 1 del ranking Wta da strappare a Simona Halep. Come l’ucraina ci prova Caroline Wozniacki, impegnata contro l’interessante croata Jana Fett: la danese è una delle giocatrici che aspirano al primo Slam della carriera, obiettivo che condivide ancora con la Svitolina ma anche con la stessa Halep e con una Julia Goerges che forse non ci arriverà, ma che oggi gioca una partita molto interessante contro Alizé Cornet.

© Riproduzione Riservata.