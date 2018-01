Dakar 2018/ Diretta streaming video: vincitore, orario, percorso (10^ tappa Salta-Belen)

Diretta Dakar 2018, info tv e streaming video. Riparte la corsa dopo la frazione annullata di ieri per maltempo. Nella 10^ tappa si va da Salta a Belen, in Argentina.

16 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Dakar 2018 - 10^ tappa (LaPresse)

Dopo un giorno di sosta imprevista per via del maltempo ecco che la Dakar 2018 torna protagonista: la gara rallystica più famosa al mondo prosegue la sua corsa e cambia nazione. Dalle piogge battenti della Bolivia si va invece in Argentina con la 10^ tappa da Salta a Belen. Giunti ieri nella città ai piedi della Cordigliera delle Ande tutti i veicoli presenti ancora in questa edizione 2018 in colonna (scelta obbligata viste le difficili condizioni meteo che hanno portato la direzione a annullare la prova), ora la competizione vera e propria di riaccenderà. Vediamo quindi nel dettaglio il percorso che attenderà oggi 16 gennaio 2018, ricordando che per questa decima frazione, il via è stato fissato per le ore 13.00 italiane (circa le 8 del mattino locali).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Ricordiamo anche alla 10^ tappa della Dakar 2018 è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in terra argentina, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile alle ore 23.35 sul canale Eurosport che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione da Salta a Belen.

IL PERCORSO

Di certo la 10^ tappa da Salta a Belen, nonostante il giorno di riposo forzato non si annuncia semplice per tutti i partecipanti alla Dakar 2018. Se il territorio attraversato è piuttosto noto, le difficoltà non mancheranno tanto che per la prima volta è stata consentito l’intervento dei team assistenza anche nella Special Stage. Il percorso della frazione sarà lungo 795 km dei quali 372 saranno di Special Stage: la SS si concentrerà nella parte finale del tracciato e si chiuderà con il traguardo a Belen, con un solo punto di controllo e due punti rifornimenti previsti in quesa sezione. Il terreno ovviamente sarà insidioso dato che la frazione costeggerà la Cordigliera delle Ande: importanti quindi ovviamente i dislivelli altimetrici visto che si toccheranno fino ai 3000 metri slm e che il traguardo finale di Belen è posto a 1200 metri di altitudine.

