Icardi al Real Madrid?/ Calciomercato news: pronti 110 milioni di euro, deciderà il giocatore

Tornano a risuonare con forza le sirene spagnole in casa Icardi. Il capitano ed attaccante dell’Inter è nuovamente al centro delle voci di calciomercato dell’ultima ora, che vogliono il Real Madrid sulle sue tracce. Le Merengues stanno vivendo una stagione critica, e tolta la Champions League e il Mondiale per Club vinto, c’è poco da salvare. Zinedine Zidane è vicino all’esonero e il patron Florentino Perez vuole dare vita ad una rivoluzione. La rifondazione dovrebbe partire proprio dal numero 9 nerazzurro, ormai pronto per il definitivo salto di qualità dopo l’ennesima stagione ad alto livello. Icardi ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro che secondo tutti i ben informati le Merengues sono disposte a spendere: una cifra che di conseguenza non spaventa la potenza madrilena. L’Inter vorrebbe innalzare tale clausola, portandola ad almeno 150/160 milioni, ma la sensazione circolante è che alla fine sarà decisiva la volontà dello stesso Icardi.

LA FOTO SU INSTAGRAM

Mauro vuole lottare in una squadra competitiva e soprattutto, vuole giocare la Champions League, come ogni campionissimo che si rispetti. Se la stagione in corso terminerà con almeno il quarto posto, e il patron Suning mostrerà la voglia di investire, a quel punto Icardi potrebbe restare ancora ad Appiano Gentile, almeno per un altro anno, e dietro aumento dell’ingaggio. In caso contrario, è altissima la possibilità che il nazionale argentino faccia le valigie, soprattutto se dovesse vivere un mondiale da protagonista con la maglia albiceleste. Tra l’altro nelle scorse ore lo stesso giocatore è uscito allo scoperto, pubblicando su Instagram una propria foto con la didascalia: «Never forget that you are the architect of your own destiny» che tradotto significa: «Non dimenticare mai che sei l'architetto del tuo destino». Più chiaro di così…

