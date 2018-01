Kubica collaudatore Williams/ Formula 1, dietro a Stroll e Sirotkin il polacco: primo step verso il ritorno

Kubica collaudatore Williams, Formula 1: dietro a Lance Stroll e Sergey Sirotkin il pilota polacco che punta a tornare sulle quattro ruote dopo il bruttissimo incidente del 2011.

16 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Kubica collaudatore Williams - La Presse

Buone notizie per Robert Kubica con la Williams che non se l'è sentita di puntare su di lui nel team dei titolari, ma l'ha promosso comunque a collaudatore e quindi pilota di riserva. A correre per la Williams nel Mondiale di Formula 1 ci saranno Lance Stroll e Sergey Sirotkin. Kubica manca dalla Formula 1 dal 2011 e lavora per ritornare ad alti livelli dopo un bruttissimo incidente. La Gazzetta dello Sport nella sua versione online ha riportato le sue parole: "Mi sento in ottima forma e ringrazio la Williams per avermi dato questa possibilità e di avermi dato fiducia. Non vedo l'ora di lavorare coi tecnici sia in pista che in fabbrica per aiutare lo sviluppo della FW41. Voglio fornire il mio contributo decisivo per questa stagione. Il mio obiettivo principale rimane correre ancora in Formula 1. Questo è un altro step in quella direzione". Staremo a vedere quando sarà per lui l'ora di tornare in pista da protagonista, questo con la Williams è comunque un buon inizio.

L'INCIDENTE NEL 2011

Robert Kubica torna in pista anche se da terzo pilota della Williams, per lui è un grande evento visto che l'ultimo Gran Premio di Formula 1 a cui ha partecipato è quello del 2010 con la Renault R30. Il 6 febbraio del 2011 purtroppo è stato protagonista di un brutto incidente durante il Rally Ronde di Andora nel Comune di Testico. In questo ha subito la frattura alla gamba destra, una brutta emorragia interna e delle lesioni a mano, spalla e braccio destro. Inizieranno per lui una serie di interventi chirurgici che lo vedranno dimesso dall'ospedale addirittura il 23 aprile del 2011. Da quel momento ha iniziato a correre in Wrc senza mai tornare in Formula 1 dove si diceva non potesse più partecipare per un problema da ritenersi difficile da superare alla mano. Kubica ha sottolineato però di stare ora bene e di avere la possibilità di tornare in pista quanto prima con l'obiettivo a 33 anni di tornare a vivere da protagonista la Formula 1.

