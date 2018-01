Larry Nassar/ Chi è il medico accusato di molestie sessuali sulle ginnaste

Chi è Larry Nassar? Il medico osteopata, accusato di molestie sessuali da alcune ginnaste americane, era già sotto indagine per pornografia minorile, della quale si è dichiarato colpevole

16 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Aly Raisman, ginnasta americana (Foto LaPresse)

Larry Nassar è il nome che emerge nelle cronache sportive del giorno per le accuse di molestie che Simone Biles, campionessa olimpica, gli ha rivolto; la Biles però è solo l’ultima di una lista di ginnaste che include anche nomi di grande spicco (Gabby Douglas e Aly Raisman su tutte), nomi che hanno accusato il medico di averle abusate sessualmente. Lo scorso novembre avevamo trovato Nassar all’interno delle notizie per lo stesso motivo: si trova in galera per accuse di pornografia minorile, delle quali si è dichiarato colpevole. In una dichiarazione di Aly Raisman all’FBI si dice che l’ex medico, con il pretesto di trattamenti specifici per lenire il dolore, abusasse in realtà delle ginnaste; oggi Nassar ha 53 anni, e in passato era nel corpo insegnanti dell’università di Michigan State dove aveva una clinica nella quale trattava le studentesse che prendevano parte al programma di atletica. Come formazione è un osteopata, e per 30 anni ha esercitato come volontario per la nazionale statunitense di ginnastica dove appunto ha avuto modo di conoscere e trattare le varie Biles, Raisman e Douglas (ma anche McKayla Maroney, medaglia d’oro olimpica lei stessa e di fatto la prima ad aver accusato il medico. Ha tre figli, è sposato ma nel gennaio di un anno fa aveva avviato le pratiche per il divorzio.

LA CARRIERA DI NASSAR

La carriera di Nassar si è appunto sviluppata come osteopata professionista; dal punto di vista sportivo invece era stato volontario presso il Club di Ginnastica Twistars a Dimondale, nello stato del Michigan, di fatto una sorta di palestra per talenti emergenti della zona. Fattosi un nome grazie alla sua qualità nel campo, Nassar è presto diventato una figura medica di livello internazionale e ha ricevuto anche l’invito al ranch Karolyi nel Texas, dove la nazionale americana di ginnastica era solita allenarsi una volta al mese sotto la guida di Bela e Marta Karolyi. Lì, come riporta Time.com, la maggior parte delle ragazze era minorenne, ed è qui che sarebbero iniziati gli abusi sessuali: alcune confessioni si riferiscono a quel periodo e sono arrivate da atlete come Jamie Dantzhscer, Jessica Howard e Jeanette Antolin. L’accusa di pornografia minorile è arrivata quando Nassar aveva già smesso di lavorare per Team Usa; poi la Michigan State lo ha licenziato. Si riporta di abusi senza interruzioni; inizialmente però era stato difficile arrivare a una condanna perché la nazionale americana aveva una politica secondo la quale le molestie potevano essere denunciate solo dalle dirette interessate (o dai genitori della ragazza). Se queste accuse dovessero rivelarsi fondate, Nassar potrebbe essere condannato all’ergastolo.

