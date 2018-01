Lucas Moura al Napoli?/ Calciomercato news: pronto il prestito oneroso con obbligo di riscatto

Lucas Moura al Napoli? Calciomercato news: pronto il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il club campano sta trattando con il Paris Saint Germain il brasiliano classe 1992

Lucas Moura, attaccante del PSG - LaPresse

Dopo il clamoroso stop nella trattativa fra il Bologna e il Napoli per Simone Verdi, il club campano si è subito riorganizzato, andando a cercare una valida alternativa. Oltre a Deulofeu del Barcellona, attenzione a Lucas Moura del Paris Saint Germain, la vera novità del calciomercato partenopeo. Stando alle indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, riportate in particolare dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il club francese cederebbe l’esterno d’attacco classe 1992 con la formula del prestito oneroso per un valore totale di 28 milioni di euro: in poche parole, il Napoli verserebbe subito nelle casse parigine tre milioni di euro come oneri per il trasferimento temporaneo, più altri 25 a giugno al momento del riscatto obbligatorio. Una richiesta che non ha affatto spaventato la dirigenza campana, che vuole investire in maniera importante in questo mercato, per dare vita ad una seconda metà stagionale da protagonista, e provare a vincere lo scudetto.

SI DECIDE IN 24/48 ORE

Più complicato sarà invece trattare direttamente con il calciatore nel giro della nazionale brasiliana, che giocando nel PSG, ha uno stipendio abbastanza elevato, circa 3 milioni di euro, esattamente il doppio rispetto a quello che il Napoli aveva offerto a Simone Verdi (1.5 milioni di euro per cinque anni). La cosa certa è che nel giro di 24/48 ore al massimo, la dirigenza azzurra vuole chiudere una delle tre operazioni, leggasi quindi Verdi, Deulofeu o infine Lucas Moura, anche perché vorrebbe regalare a Maurizio Sarri un nuovo giocatore già in vista della prossima sfida di campionato, la delicata gara contro l’Atalanta all’Atleti Azzurri di Bergamo, in programma domenica prossima a partire dalle ore 12:30.

