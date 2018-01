PELÈ COL DEAMBULATORE / Video, il calciatore più forte di tutti i tempi commuove il mondo

16 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Pelè commuove il web con il deambulatore. Il calciatore più forte di tutti i tempi è salito sul palcoscenico alla presentazione del nuovo campionato carioca, l'ha fatto però col sostegno di un deambulatore, cosa che ha sorpreso e allo stesso tempo rattristato gli appassionati di calcio e non. Arrivato a 77 anni è scherza su questa cosa: "Dio mi ha dato delle nuove scarpette da calcio, perché non dovrei metterle?". Gli avevano chiesto se avesse preferito fare il suo ingresso con un accompagnatore tutto per lui, ma Pelè ha preferito farne a meno ed entrare in scena sulle sue gambe anche se con l'ausilio del deambulatore. Ha voluto poi ringraziare anche Dio per quello che ha vssuto nella sua vita che gli ha dato tante gioia e non solo sul rettangolo verde. Una dimostrazione che Pelè è un uomo forte e di grandissimo carattere nonostante il passare degli anni. Clicca qui per il video.

LA SUA CARRIERA

Pelè è nato a Tres Coracoes il 23 ottobre del 1940 e alla anagrafe si chiama Edson Arantes do Nascimiento. Cresciuto nella primavera del Santos non ha mai lasciato il Brasile se non a fine carriera quando per due stagioni è andato a giocare in un antiquatissimo all'epoca campionato americano con la maglia dei New York Cosmos. Col Santos ha collezionato 586 presenze, mettendo a segno 571 reti. Inoltre ha vestito la maglia verdeoro della nazionale brasiliana dal 1957 al 1971 vincendo tre Mondiali in Svezia nel 1958, in Cile nel 1962 e in Messico nel 1970. Sicuramente è stato uno dei calciatori più importanti della storia del calcio e prima dell'avvento di Messi e Cristiano Ronaldo era considerato da tutti in assoluto il numero uno della storia nonostante ci fosse stato a lungo la diatriba tra chi preferiva lui e chi Diego Armando Maradona. E' stato tra i protagonisti del film del 1981 Fuga per la vittoria, ma l'abbiamo visto anche protagonista indiretto di tantissime altre pellicole, tra cui l'ultima Pelè del 2016.

